Se puso en marcha una campaña solidaria en beneficio del merendero Maná

Estacion Plus Crespo

Quienes integran la Juventud Peronista de Crespo encaran una nueva campaña solidaria en la ciudad. Hicieron saber a FM Estación Plus Crespo que "en esta ocasión se busca recolectar alimentos no perecederos (lo más

necesario es cacao, leche, cajitas de bizcochuelos, etc.), para ser ser destinado a un espacio donde asisten niños y niñas de la ciudad".

Se pueden donar dichos alimentos en los diversos “Puntos Solidarios”. Los mismos, son negocios y comercios de la ciudad que se han sumado para ser lugares receptores de todas las donaciones.

"En este contexto de pandemia, la Juventud Peronista de Crespo continúa manteniendo un contacto estrecho y activo con la sociedad ya que ha venido realizando diferentes acciones tendientes a reforzar la empatía y el bien común", señalaron los organizadores.

“Separados, pero juntos” es el lema con que las y los jóvenes que están involucrados en estas acciones sostienen que, en este contexto, "es donde se debe seguir presente como ciudadanos para poder dar una mano, dejar el individualismo de lado y construir colectivamente con solidaridad".

Ésta acción se suma a la del voluntariado con adultos mayores, iniciativa de la Juventud Peronista, y mediante la cual se invitó a todos los grupos de jóvenes de la ciudad para poder llegar a todas las personas mayores en el territorio crespense, y a la campaña solidaria que llegó con su ayuda a las 4 escuelas primarias públicas de la ciudad.

Por otro lado, se comunicó que la realización de esta campaña solidaria, forma parte de un cronograma con diversas ideas que se irán materializando en lo que resta del año. "Se espera un gran apoyo de toda la ciudadanía para poder ayudar a las instituciones de nuestra ciudad porque confiamos en la solidaridad de todas y todos los crespenses", manifestaron los jóvenes.

PUNTOS SOLIDARIOS

- Autoservicio Lindt (Carbó y Dorrego)

- Persigo Realidad (Urquiza 375 - B° Pancho Ramírez)

- Carnicería Silmar (Estrada y Alem)

- Kennao tienda de ropa (Ramírez 1371)

- Pollería El Arca (Ameghino y Saavedra - B° Guadalupe)

- Despensa Medrano (Las Heras 274 - B° Guadalupe)

- Supermercado Gorosito (Laurencena 1716)

- Beto Autoservicio (Laurencena 1555)

- Agua Crespo (Sargento Cabral 316, esquina Rafael Obligado)

- Autoservicio Almafuerte (Almafuerte 171)

- Despensa "Don Manuel" (Los lapachos 502 - B° San Cayetano)

- Space (9 de Julio 255)

- Pollería "Don Florencio" (Santa Fe 1204)

- Nova Life (Dr Soñez 1215 - Local 3)