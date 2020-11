Municipio pidió "responsabilidad personal" a los jóvenes que se reúnen en el predio de la Avicultura

Habiéndose instalado la temporada estival, los fines de semana se tornan propicios para reuniones al aire libre, lo cual es aún más frecuente y prolongado en horas, en la franja poblacional de adolescentes y jóvenes. En tiempos de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, pareciera ser una conducta social que preocupa a las autoridades de cada comunidad.

Recientemente, el presidente municipal Arq. Dario Schneider, se expresó al respecto: "Es un tema complicado, que así como pasa en esta ciudad, pasa en todo Entre Rios. Incluso en el Whatsapp que tenemos los intendentes con el gobierno provincial -que es un contacto rápido y directo-, hemos estado planteando que nuestros jóvenes necesitan ser tenidos en cuenta en la agenda sanitaria con la que trabajamos, para que puedan tener su momento de recreación. De hecho, si no lo habilitamos como Estado, vemos que se produce de igual manera, a nivel nacional. Realmente es una necesidad fijar las pautas. Uno entiende desde el lugar que le toca, que es una respuesta que está faltando".

Schneider aclaró cuál es el criterio adoptado a nivel local: "En nuestra ciudad hemos habilitado o permitimos los encuentros en el predio de la Avicultura. La modalidad que indica el protocolo es que no deben ser grupos de más de 10 personas. Es dificil poder controlar esa situación, pero es lo que está establecido en los protocolos provincial y nacional, en virtud del Decreto vigente. Estamos permitiendo reuniones en el predio y vamos monitoreando cada viernes y sábado, cómo está la situación y hasta qué punto ese encuentro se puede seguir desarrollando. Si nos manejamos con responsabilidad, no hay ningún problema; cuando empiezan a haber situaciones no deseadas, se procede a desalojar el espacio. No es algo que nos guste hacer, pero en algún punto también hay que establecer algún tipo de control y llamado a la reflexión de los jóvenes".

"Veremos cómo sigue la sitación", manifestó el mandatario crespense. Dio cuenta que se analiza la situación y se evalúan los comportamientos tras cada fin de semana, al tiempo que se explayó sobre algunas variables que conllevan las juntadas: "Nos gustaría que se bajen normativas, para que todos podamos hacer lo mismo, sino cada ciudad hace lo que puede y no es lo ideal ni es efectivo. Desalojamos el predio de la Avicultura a las 2:00 de la madrugada y se van a otra localidad, entonces estamos sólo trasladándonos el problema unos a otros, porque nadie se va a dormir a las 2:00 a los 20 años. Son cosas que todavía no están resueltas. En la última reunión que tuvimos hace unos días con el COES local, coincidíamos en que no es una situación que nos guste que los chicos anden por la ruta. Queremos que estén aquí, porque nos parece que están más seguros si están en nuestra ciudad. Hay una cuestión de responsabilidad personal de cada uno, que es a la que apelamos y sobre la que ponemos énfasis, para que podamos llevarlo de la mejor manera a este período y no correr riesgos, ni de salud ni riesgos viales".