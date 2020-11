Fiscalía solicitó que se ratifique condena a expriora Luisa Toledo

Fiscalía solicitó que se ratifique la condena a la expriora Luisa Toledo. Con la presencia de una de las víctimas y de su padre, se llevó a cabo ayer una audiencia de Casación Penal en Paraná en el marco de la causa contra la expriora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Toledo. La denuncia que reveló los sometimientos y tormentos a que eran sometidas las pupilas puertas adentro del establecimiento religioso merecieron una amplia cobertura mediática. Las pruebas fueron tan contundentes que en 2019 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó a Toledo a tres años de prisión de cumplimiento efectivo por encontrarla culpable del delito de Privación ilegítima de la libertado doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas. Los tormentos también afectaron a una segunda víctima, quien se incorporó como denunciante en el proceso.

En la audiencia realizada en los Tribunales de la capital provincial se escucharon las exposiciones del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Gamaal Taleb, y de la defensa integrada por Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli.

Cullen, en primer lugar, desplegó argumentos que sustentan la inocencia de su defendida, por lo que solicitó anular el fallo condenatorio. En la misma línea se pronunció Vartorelli, quien exhortó a favor de la absolución de Toledo. En caso contrario, los representantes de la religiosa anticiparon que recurrirán a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y en última instancia, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La resolución de Casación se hará pública el 29 de diciembre en horas del mediodía.

Silvia Albarenque, una de las víctimas, presenció la audiencia donde agradeció la contundencia del fiscal Taleb para dejar en claro que la actuación de la superiora constituye una violación a los derechos humanos. “Son penitencias de la Edad Media. No puede dentro de un convento oponerse a los derechos humanos, ni a la Constitución nacional”, alegó Albarenque en diálogo con UNO.

“Tengo la seguridad de que van a fallar nuevamente a nuestro favor, porque son hechos que no tienen justificativo, desde ningún punto de vista”, sostuvo.

“No sé si va a llegar a la cárcel”, dijo Albarenque

Silvia Albarenque sigue procesando el dolor, pero en la distancia que establece la comunicación telefónica se la siente más tranquila y aplacada. Pero en todo momento reclama que se haga justicia, por el calvario que padeció junto a otra excarmelita en el monasterio de Nogoyá. “Fue un infierno vivir ahí adentro y todas las veces que quisimos salir, no pudimos”, recordó en comunicación con este medio. La mujer se refirió a la situación procesal de Toledo, que pese a estar condenada se mantiene en libertad. La denunciante dijo no saber sobre que le deparó el destino después de ser condenada. Al respecto Albarenque sigue planteando dudas sobre su estado de salud. “No sé cuánto está enferma o cuánto inventan de enfermedad. La conocí en 1998 y le quedaba teóricamente poco tiempo de vida. Siempre ha estado enferma, siempre con tratamientos especiales, comidas especiales, colchones especiales; todo especial para ella porque era enferma; 21 años después sigue andando, así que no podría decir hasta qué punto está tan grave. No sé si va a llegar a la cárcel”, advirtió.