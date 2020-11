Egresados protagonizarán un particular festejo en su último día de clases

Estacion Plus Crespo

La pandemia que se extendió a lo largo y ancho del país en este 2020, ha llevado a todos a replantear la modalidad en que se desarrollan actividades que eran un clásico en otros años. Lo propio ocurre con el último día de clases de quienes cursaron el 6º en el Instituto Comercial Crespo. Acerca de la variante organizada, la vicerectora Valeria Laste, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Este ha sido un año muy particular, desafiante para el sistema educativo. Habitualmente llegar al último día, representaba una jornada especial, con juegos, las risas de nuestros alumnos, una sensación de bienestar por el camino recorrido, un momento para compartir. Los egresados salían por la ciudad, haciendo visible que habían terminado sus 6 años de escuela secundaria. Desde el equipo de Gestión, en una reunión surgió esta idea de hacer una caravana, que no es la primera vez que se hará en la ciudad, porque otras escuelas lo han hecho para otras ocasiones, pero nos pareció que podía aplicarse a esta oportunidad. Este viernes 27 de noviembre, a las 19:00, que es la hora que tocaría el timbre y cada uno se iría a su casa, será el momento en que nos reunimos para hacer la caravana. Salimos y llegamos a la escuela. La vuelta es por todas las calles de circulación obligada que tenemos los crespenses, es decir que llegaremos hasta el pórtico y retornaremos, transitando por las arterias más clásicas como 3 de Febrero, avda. Independencia, incluimos también hacer paso por Sagemüller, Pte. Perón. Las familias ya recibieron el recorrido y quienes escuchen las bocinas, pueden salir a saludarlos, como para que sea una alegría para nuestros egresados".

A modo de balance, la directiva sostuvo: "Fue un año muy desafiante, tanto para las familias como para los estudiantes y profesores, porque estamos acostumbrados a trabajar desde lo presencial, con herramientas aplicables a ese tipo de vínculo, contactándonos estando cara a cara. Tuvimos que conocer nuevas formas de enseñar y aprender. Ha sido difícil y nos han quedado muchas cosas pendientes. Pero la esperanza nos hizo transitar este año y estamos conformes con la experiencia".

En cuanto a la ceremonia de entrega de diplomas, Laste comentó: "Seguimos protocolos del Consejo General de Educación y hemos también tenido reunión con el COES Municipal, que autorizó la realización. Es muy bueno el apoyo que nos están dando, la posibilidad que se nos abrió a las escuelas, pero recién la semana que viene tendríamos precisiones al respecto".