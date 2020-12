Riverplatenses festejan el 2º aniversario de la Copa Libertadores de América, tras el triunfo ante Boca

Estacion Plus Crespo

Para los hinchas de River Plate no es un día más. Desde hace 2 años, el 9 de diciembre se convirtió en una fecha festiva en la agenda. Sentimientos y emociones del ayer, se replican hoy en el fervor futbolero. Desiree Erhardt, periodista deportiva y a cargo del departamento de Comunicación de la Filial "Juan Pablo Sorín" de Crespo, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Se dio en un contexto muy particular y merece ser celebrado. Distintas calles de la ciudad han sido embanderadas con frases que de alguna manera se han hecho populares en aquella Copa Libertadores del 2018. Siempre apelando al folclore futbolístico y sin ánimos de entrar en violencia. Quisimos darle un toque de color riverplatense a la ciudad. Arrancamos así el festejo de este largo día, que va a culminar con una caravana a partir de las 20:30. Estamos convocando a reunirnos en Plaza Sarmiento e iniciaremos desde ahí, recordando aquel 3 a 1 por los cuales River la ganó a Boca, obteniendo la Copa".

La ocasión será propicia para concluir una cruzada solidaria, sobre lo cual Erhardt detalló: "Estaremos a las 19:30 debajo del arco del túnel de la plaza principal, recolectando alimentos no perecederos. Dará cierre a una campaña que veníamos haciendo. Todo artículo comestible es bien recibido, principalmente leche, cacao, azúcar, como para la merienda de quienes más lo necesitan. Este año de pandemia nos ha golpeado a todos y nos enorgullece poder aportar nuestro granito de arena. Es una campaña que nace en Paraná, bajo el nombre 'Un gol, una merienda'. Justamente ante cada gol de River se entrega una donación de estos productos para servir la chocolatada. Nos sumamos a esa idea y lo hacemos más general".

La vocera indicó que "se ha colectada buena cantidad de ropa, que también siempre es necesaria. La gente ha respondido muy bien".

Entre otras de las acciones recientemente desarrolladas, Erhardt manifestó: "Estuvimos reuniendo todos los ingredientes necesarios para confeccionar 112 viandas, que los sábados entrega la Iglesia Evangélica Congregacional de Crespo, desde su espacio ubicado en calle Los Reseros. Ellos proporcionan almuerzos a las familias, así que agradecemos a todos quienes colaboramos".

Desiree recordó que "si bien se cuenta con la autorización municipal para su desarrollo, recordamos a todos mantener los cuidados personales y la prevención. Quienes se acerquen o quieran acompañar caminando, que lo hagan usando barbijo. Vamos a suministrar alcohol en gel e instamos a que se respeten todas las acciones que conocemos, porque del Coronavirus hay que seguir cuidándonos. La idea es recordar aquel día tan especial", concluyó.