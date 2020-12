Causa Waigel: Se encamina una distribución de fondos de más de 20 millones de pesos

Estacion Plus Crespo

Hace 5 años, los acreedores recibieron una primera entrega de fondos. Ahora la justicia impulsó el mecanismo por el cual habrá una nueva distribución de fondos para la masa de acreedores, reconocidos en el expediente de quiebra de Miguel Waigel y Cía .S.A.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el Síndico designado en el proceso, Ctdor. Valentín Cerini, precisó: "El 3 de diciembre se aprobó distribución complementaria de fondos. Es el segundo pago que se hará. Los fondos reunidos provienen de acciones de recomposición patrimonial -ya que se alcanzaron distintos acuerdos en su momento-, y de intereses de plazos fijos, porque la plata del proceso fue constituida de esa manera y se fue renovando el plazo fijo. También en menor cuantía de significación, hubo dinero proveniente de subastas de bienes, inmuebles y ciertos bienes muebles. Se reunió una suma considerable, de entre 20 a 21 millones de pesos, y dada las condiciones económicas que atraviesa el país, se consideró prudente distribuirla".

Unos 1.500 acreedores recibirán sumas, en la proporción que la legislación establece. Al respecto, el profesional indicó: "La Ley de Quiebra establece un rango de preferencias. Hay quienes tienen privilegios, lo que implica preferencia de cobro sobre otros. Cuando se hizo el primer proyecto de distribución en el 2015, los trabajadores y ex trabajadores cobraron de sus valores nominales un 60% aproximadamente y los que tenían créditos quirografarios -sin privilegios- un monto equivalente a un 6%. Ahora esa discrepancia ha desaparecido en gran parte. Los créditos que en su momento tenían privilegios, han sido mayormente cancelados en sus capitales. Ahora será un poco más del 10% que recibirán los acreedores quirografarios. La diferencia es numéricamente más importante, aunque obviamente que el valor por el tiempo transcurrido se ha visto afectado".

Quienes resultaron damnificados en el Concurso y Quiebra de la empresa crespense, no necesitarán movilizarse esta vez. Valentín Cerini dio detalles de la modalidad que se llevará a cabo: "Con esta situación de pandemia, ha cambiado el sistema de cobro por el que incurrirá cada acreedor. Antes se hacía un listado -lo que se llama un Cuadernillo-, que confeccionaba la Sindicatura y lo presentaba al Juzgado. De allí una vez controlado y autorizado, se lo remitía al Nuevo Banco de Entre Ríos y desde la Sucursal Tribunales se efectuaba el pago correspondiente, de manera presencial. Cada uno de los acreedores llegaba con su DNI y lo cobraba por ventanilla. Ahora, atendiendo las particularidades de la situación sanitaria que vivimos, el Juzgado dispuso un nuevo procedimiento, que es mediante orden de pago electrónica".

Con un paso a paso simple, el Síndico dio a conocer: "Una vez que quede firme la resolución de aprobación del proyecto de distribución, se publicarán los edictos y luego se formará un Incidente. Los acreedores deberán enviar un mail a: [email protected], indicando nombre y apellido, CUIT o CUIL y un CBU de titularidad del acreedor. Si bien hay tiempo, porque debemos aguardar que quede firme la resolución, sugerimos que lo vayan enviando. La Sindicatura lo irá recibiendo, controlando y se confeccionarán las planillas para informar al Juzgado, que las remitirá al Nuevo Banco de Entre Ríos, para que proceda a depositar las sumas. La gente no necesitará venir a cobrar a Paraná, sino que se generan órdenes de pago electrónica".

Para quienes sean más celosos de dichos datos o por algún inconveniente no lo puedan hacer llegar de manera virtual, "también se va a formar un Incidente, que permitirá que por fuera de la casilla de correo electrónico mencionada, puedan informar esos mismos datos al expediente. Aún no tiene número, porque no está creado, hasta tanto esté firme, pero también se informará esa posibilidad", dijo el contador.

"El procedimiento de pago será cuando quede firme el proyecto", insistió Cerini, dejando en claro que el depósito no será inmediato, pero sí en el corto plazo. Sin perjuicio de ello, vale recordar que próximamente comenzará el receso de verano en el Poder Judicial.

Para el caso de que algún beneficiario de los fondos a distribuir en el proceso haya fallecido, el Síndico manifestó: "Tendrán que presentarse en el expediente de la fallida los herederos o el administrador de la sucesión y solicitar que el pago se efectúe por transferencia bancaria a cuenta del expediente de Sucesión".

La esperada buena noticia se confirma en días previos a este cierre de año, al tiempo que también hay importantes expectativas para el futuro: "Los fondos más importantes que puede reunir el proceso van a venir de la liquidación de futuras subastas de bienes inmuebles. Por distintos motivos a la fecha no han podido ser subastados, pero esperamos avanzar con los remates el año próximo", concluyó Cerini.