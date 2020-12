Crespo tendrá su primera experiencia de "pirotecnia sonora cero"

Todo indica que los festejos de Navidad y Año Nuevo serán menos traumáticos y complejos de atravesar para una buena cantidad de grupos que componen la sociedad crespense. Personas con discapacidad, enfermos, adultos mayores y las mascotas, serán beneficiarios de un desafío que requiere del compromiso solidario de todos los vecinos. El margen legal está establecido: el pasado 22 de septiembre, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad, una contundente restricción de venta y uso de pirotecnia.

Esto convierte a las fiestas 2020 en la prueba inicial de la puesta en marcha. Al respecto, el médico veterinario y concejal, Dr. Javier Malavassi, explicó a FM Estación Plus Crespo: "Este año hemos dado un paso más en lo que se refiere a la regulación de venta y uso de pirotecnia. Teníamos una ordenanza del 2016, mediante la cual se daba un marco general y se permitía sonora y lumínica. Estaba permitido todo aquel artefacto que fuese de hasta 65 decibeles. Lo que hemos aprobado en agosto y que se pondrá en práctica por primera vez en estas fiestas, es la prohibición total de la pirotecnia sonora. No se puede vender, distribuir ni utilizar en Crespo pirotecnia que sea exclusivamente sonora. No hay un límite de decibeles, sino que directamente no se pueden tirar aquellas que sólo produzcan explosiones".

La normativa prohíbe "fósforos-cohetes, cohetes, petardos, rompe-portones, bombas de estruendo, morteros, fuegos de artificio sonoros, y cualquier otro elemento similar"; como así también los globos aerostáticos.

"Esto es una pauta cultural", afirmó Malavassi, haciendo hincapié en que la efectividad de la ordenanza estará dada mayormente en la responsabilidad de cada vecino. En esa línea de pensamiento, la concejal agregó: "Creemos que es la manera más razonable de festejar. La gente de Crespo no es violenta, no somos militaristas ni nos gustan los tiros. Podemos festejar de un modo más agradable y que no haga daño a otras personas o a los animales. Por eso sí se permite el uso de toda pirotecnia lumínica, que sólo produce luces o que precisa de explosiones menores para activar esas luces. El mecanismo se produce a mayor altura y como consecuencia, genera un impacto de ruido mucho menor".

De advertirse incumplimientos en la venta, personal municipal procederá al decomiso y destrucción de la pirotecnia sonora, mientras que los infractores serán pasibles de multas, fijadas entre 100 y 200 litros de nafta Premium, cuyo precio equivalente de referencia será el de la estación de servicios YPF de Crespo. Asimismo, el importe será duplicado en caso de reincidencia, más la clausura del local comercial por un plazo comprendido entre uno y seis días.

La sanción de la ordenanza ha cosechado adhesiones en la comunidad y también fue entendida por el sector comercial, sobre lo cual el edil Malavassi señaló: "Ya se hizo público en septiembre, como para que los comercios que se dedican a este rubro, cuando compren su stock para las ventas de este año, lo hicieran sabiendo las condiciones y se ajusten exclusivamente a los productos autorizados en Crespo. Igualmente nos han manifestado que en los últimos años, ya la gente elegía comprar artefactos lumínicos, sobre todo tortas de luz o juegos de luces, los que si bien necesitan de una explosión, es de mucho menos impacto auditivo. Esta elección nos confirma que la conducta social se va modificando con el tiempo. La gente paulatinamente se ha ido adaptando a tratar de no generar tanto daño con los sonidos. Creímos que ahora era necesario prohibir totalmente la pirotecnia que sólo explota, que no nos representa, porque somos una sociedad que no tiene excusa para festejar haciéndole daño a otros. Es necesario ir cambiando esta pauta cultural de festejo, por hábitos más alegres y vistosos".