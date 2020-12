Insisten en que está prohibido el ingreso al público en el Salto Ander Egg

El Salto Ander Egg ha sido por años uno de los principales atractivos del departamento Diamante durante la temporada estival. El paraje natural conocido como "La Olla" está formado por una gran cascada rodeada de otras más pequeñas, en una concatenación de piletones de piedra naturales. Formaciones rocosas encaminan el cauce del arroyo Ensenada. Estas características han hecho que el lugar -ubicado a pocos kilómetros de Libertador San Martín-, esté entre los más elegidos por quienes eligen pasar un día de sol y agua, al aire libre.

Sin embargo, con mucho énfasis su propietaria está haciendo las recomendaciones correspondientes a quienes planifican concurrir. Marta Ander Egg, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, fue contundente: "No está habilitado para el ingreso de la gente. Hace poco cuando estuve por allí, ví la cantidad de gente que llegaba y cuando me acercaba a preguntarles sobre su presencia -para pedirles que se retiren-, me decían que es un espacio público. No es así. Es un lugar privado. 'La olla' está dentro de una propiedad privada. Insisto en que no es un lugar para que acudan, sino que desde el 2007 está clausurado por un escribano. Lamentablemente ya no tengo manera de impedirle a la gente el acceso, porque entran pese a los alambrados, candados. La alternativa sería un muro alrededor del Salto, que es imposible. No hay ningún servicio y tampoco hay seguridad, pero la gente va igualmente. Es muy profundo y muy peligroso. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para que la gente no vaya. Quiero disminuir riesgos y evitar accidentes", recalcó.

La mujer sostuvo que la negativa no es por mala intención ni por oponerse a la recreación, sino que por el contrario, es su interés que el lugar sea escenario de esparcimiento, siempre y cuando estén dadas las garantías de seguridad para quienes lo visitan. En ese sentido, Marta expresó: "No he conseguido una persona o una empresa que haga un proyecto serio, posible, seguro y bien planificado de la explotación de ese espacio. He tomado contacto y me he movido en ambientes vinculados al Turismo de Entre Ríos, pero no he tenido eco favorable. No han aparecido inversores. Entiendo que son difíciles en estos tiempos, pero aún así sigo con la esperanza de que el Salto sea correctamente explotado y que todas las familias puedan ir y disfrutar del lugar. Hoy el Salto no está en condiciones de recibir a nadie".

Marta Ander Egg sostuvo que "son 20 hectáreas, conformados por un predio muy irregular" y dejando en claro el origen de la pertenencia registral del inmueble, acotó: "Mis bisabuelos Ernesto Ander Egg y Ana Müller -que están en el cementerio de Crespo-, vinieron de Suiza en 1880. Ellos tuvieron 5 hijos, uno de esos era mi abuelo, que luego le comró a los hermanos y por la continuidad de la sucesión y acuerdos que se fueron realizando, recayó solamente en mí la titularidad. Soy la única propietaria".

La mujer visita el lugar frecuentemente, llevándose la desilusión de que al inmueble continúa ingresando el público en general, gente de la zona. "Voy mucho, pero poco tiempo, porque han robado todo. Ya no le pude poner más candado a la puerta, porque igual la rompían y era peor reponer el daño. Progresivamente me han ido anulando la posibilidad de quedarme ahí. Estar en hotelería no es lo mismo. No poder tomar mate junto a la cascada me apena mucho, por eso voy y vuelvo seguido", relató Marta Ander Egg y concluyó: "Agradezco a todos los que desalienten la posibilidad de convocarse en el Salto Ander Egg, porque es peligroso así, por eso no está habilitado al público".