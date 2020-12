Uader: Luciano Filipuzzi asumió como nuevo rector

Luciano Filipuzzi y Rossana Sosa Zitto asumieron formalmente como rector y vicerrectora, respectivamente, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en un acto que contó con la presencia del gobernador Gustavo Bordet y la vicegobernadora. Bordet dijo que la universidad es “inversión en educación pública” y reiteró su compromiso con la institución, mientras que el nuevo rector destacó que para el año próximo está presupuestada la finalización de la obra principal del campus de la casa de estudios.

Al participar de la puesta en funciones de las nuevas autoridades de la Uader, el gobernador Gustavo Bordet dijo sentirse “orgulloso” de esta institución que permite que “25.000 jóvenes tengan la posibilidad de estudiar en la provincia” y consideró que eso es “inversión en educación pública”.

“Son 25.000 los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar en nuestra provincia, estamos orgulloso de eso; y como gobernador me siento orgulloso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos”, indicó el mandatario y sostuvo que “este cambio de autoridades significa fortalecer un compromiso para que se pueda seguir este camino de la educación pública universitaria en la provincia de Entre Ríos".

El mandatario, acompañado por la vicegobernador Laura Stratta, estuvo en el acto donde Luciano Filipuzzi y Rossana Sosa Zitto asumieron formalmente como rector y vicerrectora de la Uader, con lo cual en la alta casa de estudios inicia un tercer período de gobierno desde su normalización.

Durante el acto, en el patio central de la Escuela Normal de Paraná, Bordet expresó su compromiso con la institución “desde las palabras y también en la aplicación efectiva de recursos que en el presupuesto están previstos, entre ellos para la finalización del campus que tiene la asignación presupuestaria para 2021 y que se llevará adelante y se terminará; como asimismo en el sostenimiento de la universidad en la provincia".

Luego, el gobernador Bordet celebró el hecho de que se renueven democráticamente las autoridades de la Uader. "Esto habla a las claras de una política autónoma universitaria que funciona perfectamente", sostuvo tras reconocer la labor de rector saliente Aníbal Sattler y desear éxitos al sucesor de éste, Luciano Filipuzzi. "Se de su capacidad y compromiso por la Uader", dijo sobre este último.

"La Uader es una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan estudiar sin tener que irse de la provincia y para algunos que si no tuvieran la universidad no podrían seguir una carrera. Lo digo porque he escuchado a dirigentes políticos de la oposición decir que la Uader constituye una carga para la provincia de Entre Ríos", advirtió.

Por último, luego de agradecer al rector saliente y al entrante y a la comunidad de la Uader, Bordet consideró que “es muy buena la oportunidad para ratificar un compromiso de trabajo en conjunto, respetando estrictamente la autonomía universitaria, sin ningún tipo de intervención de parte del gobierno para con la universidad”.

“Este es el compromiso que volvemos a renovar y que asumimos, con la expectativa de un año donde podamos volver a la presencialidad; ojalá podamos tener nuestras aulas con nuestros alumnos y profesores pudiendo vivir plenamente esa magnífica posibilidad de capacitarse y enseñar en la universidad”.

Por su parte, el flamante rector Luciano Filipuzzi hizo hincapié en que “la universidad debe acompañar y aportar al desarrollo de la provincia” y afirmó que el diálogo y el trabajo en equipo serán pilares a la hora de su gestión. "Pasamos años difíciles, con ataques constantes a la educación pública y a la Uader en particular, pero en cada acto en el que tuvo la posibilidad, el gobernador puso a nuestra universidad en un lugar tan alto que impide cualquier cuestionamiento. Ese compromiso es el que seguramente le transmitió al Presidente que también cada vez que habló de Uader lo hizo destacando su realidad con números concretos".

En relación a lo que se vendrá, aseguró: "Es un desafío enorme el que vamos a tomar. Estamos frente a la universidad pública más grande de la provincia, la que llega a prácticamente a todos los rincones del mapa y se ha convertido en la universidad provincial más grande de la Argentina. En este rector van a encontrar a alguien que trabaja con hechos, no con palabras", subrayó.

Edificio propio

Quien hasta ahora se desempeñaba como decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, añadió: "Quiero realzar el presupuesto del año que viene que nos permitirá avanzar en algo que es un reclamo histórico de Uader: el edificio propio en Paraná".

"Tenemos presupuestada la finalización de la obra principal en el campus, lo que nos daría una solución importante al carácter nómade que tenemos. Para este año está presupuestada además la finalización de la ludoteca y el comedor, incorporándose aulas en esos lugares, y el cerramiento del campus para empezar a tener actividades en ese lugar. Todos esos son hechos", finalizó.