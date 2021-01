Con más de dos millones de turistas este finde, la temporada se asoma como "auspiciosa"

"Somos optimistas pero no debemos relajarnos", señaló el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. Más de 1.600.000 argentinos completaron el Certificado Verano.

Más de 1.600.000 turistas completaron el Certificado Verano para vacacionar durante el fin de semana largo de Año Nuevo y sumado a las provincias que no exigen esta documentación la cifra superó los dos millones, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Turismo y Deportes este sábado.

Para estos cuatro días comprendidos entre el jueves 31 de diciembre y el domingo 3 de enero los puntos turísticos que registraron mayor atracción fueron el Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Monte Hermoso y Bariloche.

También hubo un intenso movimiento en las localidades de San Martín de los Andes, Villa Carlos Paz, Salta, Villa La Angostura, San Rafael y Gualeguaychú.

Frente a estos números, el titular de la cartera de Turismo y Deportes, Matías Lammens, calificó a la temporada como "auspiciosa para el sector turístico y para las economías regionales" luego de "un año muy complejo" que golpeó a la actividad.

"Somos optimistas pero no debemos relajarnos: es fundamental que nos sigamos cuidando y hacemos este pedido especialmente a los y las jóvenes que viajen durante la temporada", aseguró el ministro y añadió que: "La vacuna nos da una gran esperanza para este año que se inicia pero no podemos bajar la guardia, la lucha contra la pandemia no terminó".

En ese sentido, Lammens comentó que su cartera trabaja coordinadamente con los municipios y "con cada uno de los prestadores privados" para la concientización de los visitantes y el cumplimiento de los protocolos.

"Hicimos un esfuerzo enorme para que haya temporada, pero podemos tenerla si nos seguimos cuidando. Si la situación sanitaria explota y tenemos un gran incremento de casos, seguramente haya que tomar alguna otra determinación", resaltó en contacto con la agencia de noticias Télam.

El funcionario aseguró que observa "preocupación en el sector hotelero de las ciudades grandes porque la gente no elije hoteles" pero que "el resto de los comerciante dice que (la temporada) es buena" en el marco de la pandemia.

Consultado sobre la suba de contagios registrados en los últimos informes del Ministerio de Salud, apuntó: "Los incrementos de casos de los últimos días por supuesto que preocupan. Lo que no podemos permitir es tener un rebrote que nos haga tomar alguna determinación que tenga que ver con volver atrás con todo lo que ya se ha avanzado".

En esa misma línea, se refirió a específicamente a Mar del Plata, en donde los infectados aumentaron notablemente: "Mar del Plata, por el tamaño y por la cantidad de turistas, tiene un peso propio muy importante. Pero la verdad es que cuando se mueve la gente se mueve el virus, y todas las localidades de la Costa reciben muchos visitantes".

"Mar del Plata tiene la diferencia positiva de que se construyó un hospital modular y estamos terminando otro. Ese refuerzo es un alivio sin dudas. De todas maneras, lo que está pasando también es que baja la edad de los contagiados y eso hace que no se sature el sistema", completó el ministro.