La Mesa de Enlace va al paro de venta de granos y hacienda

Dirigentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace del agro mantendrán este lunes una reunión virtual para evaluar la respuesta a la reciente decisión oficial de prohibir las exportaciones de maíz. Además, el miércoles a las 14 se reunirá la Comisión Directiva de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para evaluar respuestas concretas no sólo a la decisión del Gobierno, sino a los reclamos de las bases rurales.

Así explicó el titular de CRA, Jorge Chemes: “El ánimo de los productores es de mucha bronca. Estalló la bronca contenida que venía de varias otras medidas. La gente pide inmediatas medidas de protesta. Escucharemos a las confederaciones sobre qué acción tomar, pero esto no va a pasar desapercibido; es un atropello al trabajo del productor, una medida totalmente inconsulta. Cuando el país necesita que produzcamos más, con 40 millones de habitantes en estado de pobreza, se hace todo lo posible para trabar la producción”, indicó a radio CNN de Gualeguaychú.

Consultado sobre propuestas que se debatirán en asambleas a realizarse en Bell Ville (Córdoba), Pergamino (Buenos Aires) y otros puntos del país, Chemes dijo que se evaluará la propuesta de productores autoconvocados que reclaman un paro con cese de comercialización de granos y hacienda y control de cargas en las rutas. “Lo estoy escuchando de nuestras bases de productores rurales y de los autoconvocados; hay una posición firme de protesta. Es lo que más predomina en este momento”, dijo, y señaló que la cuestión también se debatirá este lunes en la Mesa de Enlace.

Sobre la fecha y duración de la protesta, Chemes dijo que hay entidades rurales “del interior que lo están planteando concretamente”, pero aún no precisó al respecto. “Mañana (por hoy) tendremos más información de otras entidades y el miércoles en el caso de CRA estaremos con algo concreto para plantearlo”, señaló.

Según Chemes, “hay un concepto equivocado del Gobierno sobre la producción del campo; a veces parece que busca escenarios de conflicto, parece que quieren pelear, en vez de buscar armonía, el tema es la pelea, el enfrentamiento, siempre molestando y trabando el sistema productivo. Resulta que ahora que hay que darle de comer a la gente, se toman medidas que lo único que provocan es retracción”.

El titular de CRA evaluó: “El campo durante muchos años no logró generar un lobby fuerte como generaron la industria o el sector petrolero. Las fórmulas y herramientas que usamos no generaron ese lugar de fuerza, y estamos en un lugar de la cadena muy incómodo: somos el último eslabón y no podemos transmitir a nadie lo que viene de arriba. Pero tenemos que generar estrategias diferentes, para que nos escuchen”, se quejó.

También señaló que el cierre de las exportaciones de maíz podría ser seguida por similares medidas para otros sectores.