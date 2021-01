Provincia entregó un aporte de $200.000 al Hogar de Ancianos San Francisco de Asís

Estacion Plus Crespo

El 2021 ha comenzado con un gran aliciente para la compleja situación económica que atravesaba La comisión cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. Este martes 11 de enero, recibieron de manos de la vicegobernadora Laura Stratta, un importante desembolso de dinero.

Tras la audiencia mantenida en Casa de Gobierno, en declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el presidente de la institución, Silvio Heinz, precisó: "Se concretó la reunión gracias a la gestión del diputado Gustavo Zavallo, que nos acompañó para poder llegar, después de una carta que le enviamos hace un par de meses, pidiendo una ayuda económica para nuestro Hogar. Hoy felizmente, podemos decir que se hizo la transferencia de $200.000, que nos viene muy bien para seguir adelante. Yo había estado con ella en dos oportunidades anteriores, cuando era ministra de Desarrollo Social, de manera que le actualicé la situación de nuestro Hogar y está todo encaminado como para ir mejorando. Acordamos que el diputado será un nexo para poder lograr que pasemos a constituirnos como Cooperadora, porque actualmente somos una Institución Civil Sin Fines de Lucro, que nos complica a la hora de tener personal a cargo. La idea es que la Provincia se haga cargo del recurso humano, así se nos alivian un poco los gastos de mantenimiento y atención general de los abuelos".

En cuanto al destino del reciente aporte, Heinz comentó: "Por ahora va directo a subsanar deudas como para poder funcionar de una mejor manera. Cargábamos una deuda con la AFIP, que originalmente era de $500.000; también debíamos $100.000 en conceptos de aportes a empleadas, que remite al Bono que entregó Nación, pero que no las pudimos inscribir por no contar con la habilitación provincial del Hogar. Subsanaremos deudas y después, si hay un excedente evaluaremos a qué inversión darle prioridad. En el año que pasó no hubo Campaña de Pañal, por lo que es un insumo básico y costoso, que costeamos. Además seguimos en pandemia, cuyos cuidados requieren gastos extras, de modo que este dinero es un aliciente para trabajar más aliviados y brindarle a los abuelos lo mejor que podemos".

Meses atrás, la Cooperadora había dejado en manos de los responsables y familiares, la posibilidad de retirar a los adultos mayores del Hogar, en prevención del coronavirus. Sin embargo, "la mayoría consideró que era mejor que se quedaran en el Hogar", afirmó Heinz al dar cuenta que continúan concentrando prácticamente la misma matrícula de abuelos. Este fin de semana, PAMI emitió un comunicado nacional solicitando a las residencias de adultos mayores restringir las visitas, para evitar nuevos contagios, sobre lo cual Heinz comentó: "Nosotros habíamos flexibilizado un poco el encuentro con las familias con motivo de las fiestas. A fines de diciembre, se había permitido un poco más de visitas, tanto para Navidad como para Año Nuevo, y ahora volvimos a la organización un poco más reducida en ese sentido. La Dra. López otorga turnos, día y hora para que puedan visitar al abuelo o abuela que está en el Hogar, respetando el distanciamiento y los cuidados que ya conocemos".

Por su parte, desde el gobierno provincial, la vicegobernadora Stratta hizo saber: "Quiero destacar el compromiso solidario y el trabajo que realiza la Cooperadora, especialmente en este momento tan difícil de pandemia que nos toca vivir. Desde el Gobierno de Entre Ríos seguimos gestionando y trabajando de manera articulada con las instituciones de la sociedad civil, para dar respuestas a las demandas de nuestra comunidad".