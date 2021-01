Joven paranaense fue contactada para trabajar y terminó encerrada en el conurbano bonaerense

La joven de 24 años, oriunda de Paraná, recibió una oferta de trabajo a través de las redes sociales en la provincia de Buenos Aires. Quien la contactó, le pagó el pasaje y le garantizó estadía en la localidad de Ministro Rivadavia pero, cuando llegó, era encerrada en la vivienda 'por su propia seguridad', cada vez que la persona que la alojaba se iba a trabajar. Logró contactarse con familiares y fue rescatada por la policía bonaerense.

"Recibí una oferta de trabajo en Buenos Aires, me pagaron un pasaje, me fui el día domingo. Me ofrecieron estadía y trabajo y estaba todo bien. El lunes, la persona con la que estaba me dice que se iba a trabajar y deja la puerta y el portón con llave -comenzó relatando a Radio La Voz- el primer día, lo vi normal por seguridad, porque me dijo que era un barrio jodido. El segundo día, pasó lo mismo, me dejó encerrada y me dice que el día viernes me iba a llevar a la casa de unos tipos, donde iba a empezar a laburar y me iba a quedar ahí".

La situación, "me asustó, me dio mucho miedo y le empecé a decir a mi hermana que me quería ir de ahí (a través del teléfono celular) no sabía donde me iban a llevar y pensé lo peor. Le mandé la ubicación, desde acá - por la capital entrerriano - quiso hacer la denuncia correspondiente y no se la tomaron - manifestó - ahí Arturo (por Arturo Alejandro Daroqui del sitio web www.minutoparana.com.ar) me ayudó, comunicándose con gente de allá".

Al día siguiente, el dueño de la propiedad "me dice lo mismo, que no salga porque me iban a meter un tiro, porque era un barrio jodido, entonces, haciéndome la boluda, le dije que tenía miedo de quedarme tanto tiempo encerrada y que escuchaba cosas" y me dijo que tal vez, "las cosas que escuchaba era porque 'tengo cinco cuerpos enterrados acá atrás de mi casa pero, quedate tranquila que son almas puras'".

"Me decía que era adicto al sexo -agregó en diálogo con Radio La Voz- me invitaba a dormir con él y, obviamente, le decía que no. Estaba muy asustada, me quería ir de ese lugar y no sabía como irme porque, si salía, como me decía él, me metían un tiro, me tenía todo el tiempo encerrada y él tenía todo tiempo la llave. Todo surgió de una oferta de trabajo donde me pintaron que iba a ganar bien, que iba a tener una buena vida, que iba a estar en un lugar en paz con gente religiosa y espiritual".

Cuando la hermana accedió a la ubicación de lugar donde se encontraba la joven advirtió que "figuraba como la sede una secta que, justamente, dirigía quien la alojaba. Llegó la policía, él salió y cerró con llave como siempre, cuando abre otra vez, me dice que estaba la policía afuera y me pregunta a quien le había pasado mi ubicación - comentó - no le respondí y salí, me sacaron los uniformados, me llevaron a la comisaría y me hicieron relatar todo lo que me había pasado".

"No se que pasó con él, no me dijeron para resguardarme, solamente me dijeron que la conté de milagro, porque mi familia se movió, porque si no fuera por Arturo que me ayudó muchísimo, si no fuera por él, hoy estaría muerta o no se donde estaría", destacó a Radio La Voz.

La joven retornó a la ciudad de Paraná "custodiada por la Policía bonaerense porque, como digo, era gente pesada, gente que trabaja con el Estado, que está dentro del gobierno". Según contó, estaba en Ministro Rivadavia, una localidad a 30 kilómetros de Lomas de Zamora, en el partido de Almirante Brown. "Estaba lejos de todo", dijo.

El contacto fue mediante la red social Facebook, "un grupo de sanación espiritual, donde hacían reiki y sanaban chakras, osea, gente sana, que te ayuda. Ni de eso te podes confiar - reflexionó - así lo contacté, de esa manera".

"Si le ofrecen trabajo, duden mil veces. No confíen en nadie", repitió la joven rescatada.