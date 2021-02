Preparan paro de transporte de cargas: "Trabajamos a pérdida"

Ariel Juárez, desde el sector de Transportes de carga, en diálogo con El Once TV, afirmó que "la tarifa acordada a nivel nacional tuvo un incremento del 22,5 %, sobre la tarifa que estaba desde septiembre de 2020. Quisimos acordar tarifa plena, tomándola como piso, por el aumento hay en combustibles o cualquier tipo de insumos del transporte, la parte impositiva. No podemos arreglar por menos de esa tarifa y no se llegó a ningún acuerdo".

"Nos llama la atención que parte de la Mesa de Enlace entrerriana estuvo sentada en la mesa participativa nacional de negocios, arreglando el tema tarifas nacionales, y avalaron el incremento del 22,5%. La tarifa está negociada a nivel nacional y Entre Ríos no escapa a lo que es a nivel nacional. Los transportistas entrerrianos hemos tenido siempre la misma suerte de que se retoca para abajo, y esto no se puede hacer porque estamos demasiado justos con los números. Estamos prácticamente obligados a ir a un paro porque los números están muy por debajo de los costos. Hace no menos de tres que estamos trabajando muy por debajo de cualquier costo, estamos trabajando a pérdida", indicó.

La medida de fuerza "se está tratando ahora", dijo, agregando que "entre mañana y pasado" comenzaría el paro.

Acotó que "se dará aviso" de cuándo comenzará la medida. Al ser consultado Juárez adelantó que habría "corte en el Túnel subfluvial y en la rotonda Rosario- Victoria".