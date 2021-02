Bordet ratificó la continuidad del diálogo con los docentes

En medio de un nuevo conflicto en el sector educativo, el gobernador Gustavo Bordet ratificó este jueves la continuidad del diálogo con los gremios docentes pero "con los chicos en las aulas". Las declaraciones del mandatario fueron luego de que se cerrar sin acuerdo la instancia administrativa de la paritaria salarial y ante la inminencia del inicio del ciclo lectivo el próximo lunes.

“Es necesario que podamos volver a la escuela, seguir conversando y tendiendo negociaciones con nuestros docentes, pero con nuestros chicos en las aulas porque es una tarea que nos la merecemos todos los entrerrianos", dijo Bordet, antes de recordar que el aumento ofrecido ya fue otorgado, a pesar del rechazo de los gremios, y se paga a partir del sábado. "Continuaremos las negociaciones como todos los años para encontrar un punto de equilibrio”, insistió.

“He sido docente durante muchos años, tengo un profundo respeto por los maestros de nuestra provincia y del país que educan a nuestros hijos; y el camino es encontrar las soluciones con diálogo y presencialidad en la escuela. Creo que esta es la clave para poder tener un inicio de clases el lunes, tal lo previsto, y continuar con las negociaciones abiertas y en paralelo”, subrayó.

Las declaraciones del mandatario fueron durante la inauguración de una Unidad Educativa de Nivel Inicial en Maciá, junto al intendente Juan Diego Conti. También firmó el contrato para la obra de ampliación de la escuela Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá y le hizo entrega de un aporte.

Allí tuvo un encuentro con docentes autoconvocados de la localidad: "Fue una charla muy breve pero muy fructífera, donde conversamos de la problemática de los docentes y particularmente del Iosper, en la que estamos intercediendo para poder encontrar soluciones", explicó.

Consultado acerca de las negociaciones salariales, Gustavo Bordet manifestó: “"Estamos trabajando para ponernos de acuerdo. Hay que buscar un equilibrio muy fino entre las finanzas públicas, para no desfinanciarnos; no podemos dar un aumento que no podemos pagar, pero sí recomponer el salario porque entendemos que es importante”.