ACADME afronta el desafío de reunir $300.000 para finalizar los compromisos de una mejora edilicia

Estacion Plus Crespo

"Hemos llevado a cabo varias obras y ahora hay que pagarlas", resumió la presidenta de ACADME (Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza), Cristina Goettig, al dar cuenta de la situación económica con la que encarar este 2021. La dirigente indicó a FM Estación Plus Crespo, que "en su momento, se terminó de perimetrar la escuela con alambrado, donado por avicultores y por nuestra cuenta corrió la construcción de un pórtico de entrada. Estamos felices de cómo quedó cercado y por supuesto el acceso a la institución. Por otra parte, los chapas de un buen sector se habían aflojado y cada vez que llovía, se mojaba adentro. Fuimos comprando chapas y tenemos un constructor -Beto Ramella-, que nos financió la obra. Reunimos durante el año los fondos para los materiales que requería ese tipo de arreglo, tanto con el subsidio de la Municipalidad de Crespo como con las Ferias que habíamos hecho. Se cambiaron las chapas y perfiles en todo lo que es el techo de la dirección, cocina, comedor, los pasillos, la entrada, es una superficie importante. Todo ronda los 2 millones de pesos y nos estarían faltando unos $300.000".

Asimismo, Cristina Goettig comentó que "marzo y el inicio de clases en el contexto de pandemia, hizo que surgieran gastos que no estaban previstos. Se empezaron muy bien las clases, pero por ser una escuela privada no tenemos partidas y ACADME debió comprar termómetros y afrontar la disposición de guantes, barbijos, sanitizantes y todo lo que hace al protocolo. Incluso compramos y se colocó un timbre en la entrada, que no teníamos y que por las condiciones en que hoy se debe funcionar, se convirtió en urgencia".

Para este tipo de gastos corrientes que implican la vuelta a clases presenciales, resulta interesante poder reunir fondos. La comisión ha decidido llevar a cabo una actividad esta semana, sobre la cual Cristina Goettig comentó: "Haremos una nueva Feria el viernes 5 de marzo, en el patio de la escuela y aprovechando que es un día que no concurrirán alumnos. Estará abierta de 9:00 a 14:00 e invitamos a la comunidad a acercarse, no sólo para adquirir productos a buen precio, sino para colaborar también de esa manera. Van a encontrar ropa de verano, algunas prendas de media estación, muebles, colchones, utensilios de cocina, elementos de blanquería, muchas cosas que hemos estado recibiendo como donación y por lo cual estamos sumamente agradecidos. Todo el año estamos recibiendo, porque tomamos la Feria como una modalidad de recaudación. Después de Pascua ya estaríamos haciendo la Feria de Invierno y son momentos que nos entusiasman, porque la gente colabora siempre con nuestras propuestas", concluyó la dirigente.