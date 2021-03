Viviendas IAPV en Crespo: la construcción presenta entre un 50% y 60% de avance

Estacion Plus Crespo

El Instituto Autárquico Provincial de Vivienda (IAPV) adjudicó la construcción de viviendas a la firma Quaranta S.A., la cual está llevando a cabo las unidades habitacionales del Plan "Primero Tu Casa". Serán una veintena, desdobladas en Barrio San Miguel y Barrio San Cayetano.

Daniel Flores, capataz de la obra proyectada en Crespo, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Uno de los sectores está más avanzado que el otro, porque se comenzó un poquito antes a trabajar. Igualmente no es significativa la diferencia. Las viviendas de Barrio San Cayetano concentran un mayor porcentaje de ejecución, y están a la espera de la colocación de aberturas, piso y pintura. En tanto, las de Barrio San Miguel, en su mayoría resta hacer el revoque exterior, para después pasar a la colocación de piso, aberturas. En ambos, el amoblamiento es lo último ya que estaríamos instalando, como ser los equipos solares".

"El cupo de Barrio San Miguel tiene un avance de un 50% y el de Barrio San Cayetano un poco más de 60%", indicó el responsable de las contrucciones.

Flores contó que "en ciertos períodos de la pandemia tuvimos complicaciones con la disponibilidad de materiales, conseguir stock. Hasta el día de hoy hay cosas que no se consiguen inmediatamente. Recuerdo que hubo demora en contar con los ladrillos y la entrega de otros materiales, lo cual también fue generando algunas demoras no previstas. Actualmente no podemos precisar la fecha de culminación, porque fue un año complicado y la incidencia en el aspecto económico ha estirado los plazos. Pero estamos trabajando a buen ritmo. Somos unas 21 personas abocadas", afirmó.