Femicidio en Victoria: Fiscal desmintió que haya cinco denuncias previas

En la madrugada del lunes, la Jefatura Departamental de Policía de Victoria, recibió una denuncia que daba cuenta de discusiones en una vivienda del Quinto Cuartel. Al llegar al lugar, hallaron el cuerpo sin vida de Noelia Almada, de 33 años, que evidenciaba heridas de arma blanca y junto a ella, herido gravemente en el abdomen, se encontraba Claudio Andrés Paeras, de 40 años, autor del hecho.

Flavia Villanueva, fiscal, desmintió que haya “cinco denuncias ante la fiscalía a mi cargo. Tengo una sola denuncia de Noelia Soledad Almada, que es la que ingresó el 10 de marzo. Soy una persona que trabaja seriamente en la fiscalía, no soy una corrupta. No existen cinco denuncias”.

El día de la última denuncia

El 10 de marzo “estaba de turno. La oficial de la Comisaría de la Mujer me envió la denuncia, la leí. Como vi que tenían antecedentes en el Juzgado de Familia le di la directiva a la oficial para que reenvíe una copia a ese Juzgado. Para mí era una pareja desconocida”, señaló.

Ante la denuncia, comentó que “como eran hechos de amenazas, coordiné con el Juzgado de Familia qué medidas adoptar. Ellos tenían en trámite una denuncia de diciembre. El juez sacó el 11 de marzo una medida de exclusión del hogar del señor Paeras, con prohibición de contacto personal, telefónico y demás con la víctima. Generalmente esto tiene una validez de 90 días y en algunos casos se amplía a 180 días”.

“Estuvimos al tanto que ambos estaban notificados de la medida. Si nosotros durante el inicio tomamos conocimiento de incumplimiento de esta manda judicial, se puede pedir una detención. Este fue mi primer acercamiento a esta causa, antes no había tenido conocimiento de Noelia Soledad Almada como víctima. Tampoco tomé conocimiento por parte del Juzgado de Familia, porque cuando son casos graves me toman en vista de manera urgente. Tampoco desde el Área de la Mujer me avisaron que había una persona en riesgo”, resaltó a FM Libertad.

Explicó que después de ocurrido el femicidio, “llegué al lugar y ahí me enteré, por parte de una oficial, que el viernes, después de que se hizo la exclusión, la pareja se presentó en la comisaría a pedir que se retire la medida y la denuncia. La oficial le informó que eso no puede hacerse. No se archiva la denuncia si la víctima denunció y luego se arrepintió. Se lo excluyó y después pasó todo esto el fin de semana. No se nos informó de incumplimiento de la manda judicial”.

“Pusimos esta medida de restricción de acercamiento porque ella pedía y necesitaba volver a su hogar, necesitaba la tenencia de uno de sus nenes”, agregó.

Qué antecedentes había

Indicó que “tomé conocimiento de que Noelia hizo una denuncia en el Juzgado de Familia en diciembre y el juez dispuso la restricción de acercamiento por 15 días. Después hicieron los informes diagnósticos con el equipo técnico y se cambió a la prohibición de malos tratos recíprocos. Por lo que tengo entendido, ellos volvieron a convivir hasta que se determinara de quién era el inmueble. En los informes decía que, si bien había violencia verbal, la conflictiva estaba directamente planteada con quién se quedaba con la casa. Ninguno quería dejar el hogar por este motivo”.

“Sí se planteaba en el informe de diciembre que el hombre consumía alcohol, tenía carácter fuerte y capacidad agresiva. No obstante, decía que había malestar convivencial por cuestiones materiales más que afectivas, por eso parecía centrada ahí la cuestión. Por eso volvieron a reanudar la convivencia con prohibición de malos tratos recíprocos”, señaló.

Asimismo, planteó que “es compleja la situación por la problemática. Hay hijos en común, bienes escasos. Era una propiedad dividida por muebles, que es lo que vi cuando fui al lugar del hecho. Había intervenido el Copnaf por los hijos de ella. El Juzgado de Familia en su momento dio intervención al Área de la Mujer porque ella no tenía a dónde ir. Si bien ella quería ese lugar, estaba toda la familia Paeras rodeando el lugar. Si ella quería quedarse ahí era por necesidad extrema”.

“Si yo me enteraba de cómo era realmente la situación hubiera pedido una detención. Se tomaron las medidas urgentes pero nadie nos informó que hubo incumplimiento el fin de semana. Las medidas estaban tomadas, no alcanzaron, pero no es que no se hizo nada”, dijo.

Sin lugar para las víctimas

“No tenemos hoy un lugar donde derivar a las víctimas”, aseguró la fiscal. Explicó que “a veces están unos días en la casa de algún familiar, pero tampoco se puede sostener en el tiempo porque usualmente son mujeres que tienen hijos, familias de pocos recursos. Están cinco o 10 días y no da más la situación, terminan volviendo a la casa”.

“En muchos casos no se pueden cumplir las medidas por esta cuestión, porque además algunas mujeres carecen de sustento económico, de trabajo, tienen que mantener a los chicos y vuelven con su ex pareja. Por eso es tan compleja y difícil la cuestión, por falta de medios”, agregó.

Actualmente recibe más de una denuncia por día por violencia de género en Victoria.

