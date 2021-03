A fin de mes comienza el cursado de Perito Clasificador de Granos en Crespo

La carrera de Perito en Cereales permite alcanzar un título de validez nacional, habida cuenta que es respaldado por el SENASA. Atento a la actividad económica preponderante de la región, el Instituto Ceres desembarcó en Crespo y atraviesa los últimos días de inscripción, ya que a fines de marzo comenzará la propuesta académica 2021.

El Instituto Ceres presenta base en San Salvador y a lo largo de los años ha recorrido la provincia con el dictado de carreras en ciudades como Concepción del Uruguay, Villaguay, Villa Elisa, Chajarí, Concordia, Federal, La Paz, Nogoyá, Rosario del Tala, Basavilbaso, entre otras. La conducción ha decidido incluir a Crespo, para brindar la posibilidad de acceder a la carrera de Peritos Clasificador de Granos, con título oficial de validez nacional.

Sergio Jourdan, perito coordinador de la Casa de Estudios, dedicado a la enseñanza desde 1989, explicó a FM Estación Plus Crespo, que "se trata de un aprendizaje con un cursado de 10 meses. Dado el contexto de pandemia, hacemos video-clases y los alumnos sólo deben presentarse a dos clases de laboratorios por mes. Esto es debido a que hay partes de ciertas materias, que son prácticas y sí o sí se necesita la presencialidad del estudiante".

Respecto de la población destino de esta propuesta académica, Jourdán refirió: "Quienes egresan resultan conocidos en el ambiente como 'Recibidores de Granos'. Es una actividad y rol de la cadena productiva que data de muchísimos años y que en el mundo laboral y competitivo de la actualidad, requiere de gente idónea en la materia. Ello tanto para la fiscalización del recibo y/o entrega de los granos, como para toma de muestras y decisiones para el destino de la misma, ya sea acondicionamiento, almacenamiento, industria y comercialización. El egresado se matricula como operador de la cadena del comercio de granos en el Área de Servicios, otorgándosele la matrícula del RUCA. (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) de la SAGPyA".



Respondiendo a las expectativas que concentran quienes están a punto de iniciar sus estudios, el coordinador apuntó: "La salida laboral es importante, no sólo para quienes ingresarán al mercado de trabajo, sino también para quienes desarrollan la carrera con el espíritu de mejorar sus aptitudes y convertirse en mano de obra calificada dentro de la empresa, cooperativa o firma a la cual pertenecen. Es por ello, que notamos que en Crespo hay muy buena receptividad por parte de los alumnos, tienen muchas ganas de aprender y la sostienen. Nos hemos encontrado con grupos muy responsables. No hay franja límite de edad y se enseña como si nadie tuviera conocimiento previo. De hecho, el año pasado tuvimos la sorpresa de tener un alumno de 80 años, que después no pudo continuar porque pasó a constituir un grupo de riesgo, pero demuestra que el interés no tiene edad".

Resaltando experiencias que han sido una satisfacción para la Casa de Estudio, Jourdán manifestó: "Los alumnos llegan muy bien a la instancia final de examen. Estudiando y siendo regular en la elaboración de los trabajos, se presentan a rendir con una muy buena capacitación. Ha habido ya 3 alumnos de esta región, que han aprobado el examen final de una sola vez. Aprobaron las 8 materias en un día, situación que no es común. Lo han hecho con promedio mayor a 9, siendo evaluados por profesores externos, lo cual es un doble reconocimiento a nuestro nivel de enseñanza".

La propuesta educativa es con alto sustento de contenidos, sobre lo cual comentó: "Los conocimientos que van a adquirir son óptimos para desempeñarse en las 3 principales áreas del comercio de granos: la logística, la administrativa y la técnica. Es sumamente necesaria su presencia en las transacciones comerciales, y su activa participación en la confección de las respectivas muestras lacradas, ya que por manos de los Peritos pasa la determinación de la calidad y precio de los cereales. En cada movimiento y destino, los granos son revisados e inspeccionados: Plantas de acopio, Alimentos balanceados, Molinos arroceros, Harineros, Embarques en empresas de control de calidad, exportadoras y demás. También podrán determinar la calidad de los cereales, teniendo incluso un claro manejo e instrumentación de las reglamentaciones en vigencia del comercio de granos".

Duración y modalidad: 10 meses. Con dos clases mensuales presenciales. La preparación es práctica y teórica, a través de video-clases. El material de estudio es provisto para todas las materias, incluso material audiovisual de apoyo.

Materias: Conservación de granos / Producción y cultivos / Recibo y Almacenamiento / Reglamentación del Comercio de Granos / Tipificación / Liquidación y Cálculos / Determinación Analítica 1 / Determinación Analítica 2.

Requisitos: Edad mínima de 18 años cumplidos o por cumplir. Contar con 1° año del Polimodal o ciclo básico.

Contacto: http://www.institutoceres.com.ar/ Whatsapp 3455294715/ Teléfono fijo: (345) 4910648.