Elina Ruda: "Transitamos un ejemplo de desarrollo de políticas de género"

Estacion Plus Crespo

Este miércoles tuvo lugar la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante -con posterioridad a la Apertura del año Legislativo-, motivo por el cual la ocasión fue propicia para que desde el bloque oficialista se esbocen consideraciones inherentes al Mes de la Mujer. La presidenta del bloque, Dra. Elina Ruda, manifestó al respecto: "Es un mes que nos invita a reflexionar sobre todos los logros, todos los objetivos que se han podido conseguir. Pero también esencialmente sirve para hacer el balance de las peleas y de las luchas que hay que dar. Más que recordatorio histórico, quiero traer al recinto una revisión de las políticas de género que tiene nuestro municipio. Me parece importante resaltar, refrescar y tener en la memoria, como transitamos un ejemplo de desarrollo de políticas de género en los espacios institucionales".

A modo de referencia, la edil detalló: "Estamos por cumplir 5 años ya de funcionamiento y esencialmente el Área de la Mujer nació como un espacio para recepcionar denuncias y hacer acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia. Actualmente hay una extensión, que es el asesoramiento legal; pero lo más importante y fructíferos es que se creó una red institucional, que permitió un trabajo articulado con distintas organizaciones de nuestra ciudad, como la policía, el hospital, la Asociación Por Una Nueva Familia, el Juzgado de Paz y las salas de salud del municipio, que también son espacios institucionales que intervienen en estos casos".

"Nuestra estadística -depende cómo la miremos-, nos llevan a pensar en 500 intervenciones que hubo en el año 2020 -un año especial-, y que significan o nos permiten decir que es un espacio confiable, donde hermanas, madres, amigas, acuden a la primera conversación para orientar su situación", dijo Ruda.

La edil resaltó la condición de abordaje que presenta la ciudad, orientada a los varones agresores. Al respecto, recordó que "tenemos un espacio innovador y diferente, que no existe en otras ciudades y que es un complemento al sistema: el Taller Psicosocial Educativo para varones involucrados en situaciones de violencia. Cuando se generan denuncias, las intervenciones que pretende el Juzgado tienen que ver en su mayoría con hacer tratamientos. Siempre están orientados al ámbito psicológico, más que nada para las mujeres, a veces para los grupos familiares completos, pero está también esta posibilidad de un espacio exclusivamente de varones. Está por cumplir 3 años. Son tratamientos de 18 sesiones, en forma semanal y totalmente reservadas. No hay mucho conocimiento de esto, por esa característica justamente. Las experiencias que surgen de este ámbito es que muchísimos varones llegan enojados, llegan sintiéndose violentados porque el Juzgado los obliga a asistir, pero después de las 18 sesiones muchos siguen asistiendo; porque encuentran un espacio donde reflexionar sobre sus propias situaciones de vida, a veces relacionadas con adicciones al alcohol o a la violencia aprendida como un mecanismo de reacción. Este espacio permite reflexionar, para desaprenderlo".

Continuando con las implementaciones que se han hecho en el ámbito municipal para apuntalar a las mujeres, Elina Ruda mencionó: "Otro espacio es el Programa de Becas, esencial para el empoderamiento de mujeres que necesitan generar independencia económica, laboral, ya sea para sostener a sus familias o para tomar decisiones acerca de si continuar o no con un vínculo. Por otra parte, el Programa de Maternidad, Lactancia y Familia, íntimamente relacionado a los derechos de las mujeres al momento de quedar embarazadas. Es en forma totalmente gratuita. Antes para hacer un curso pre-parto había que pagar en un espacio privado, hoy muchas chicas e incluso acompañadas de sus parejas, se acercan para aprender acerca de esta experiencia en el caso de las primerizas y de otras que quieren vivirlo con más herramientas sobre cómo encarar la maternidad".

"Se le suman los talleres educativos para jóvenes. Durante varios años se hizo el 'Mujeres de mi ciudad', donde los adolescentes y jóvenes piensan, escuchan y repiensan el rol de la mujer en el ámbito social. A través de la propuesta de nombres de mujeres para las calles, conocen a mujeres entrerrianas y crespenses pioneras en diferentes cuestiones", sostuvo la presidenta de bloque.

Finalmente, Elina Ruda defendió el criterio y las acciones del Ejecutivo en torno a la temática abordada y reflexionó: "Me parece importante tomarnos el tiempo y deternos, entendiendo que la prevención de la violencia, la promoción de los derechos y la igualdad de las oportunidades son políticas de Estado y son acciones que este municipio ha decidido sostener desde el principio y de una manera independiente; porque todos los servicios que mencioné están sostenidos por profesionales de muy buen nivel, con una dedicación enorme, algunos ad-honorem y todo es desde el municipio. No estamos recibiendo ningún programa provincial ni nacional sobre esto. Es una manera de comprometernos y de contrastar la situación y tiene que ver con una decisión. No quería dejar de resaltarlo en este mes. Para poder avanzar, necesitamos de estos espacios y siento que están garantizados", concluyó.