Vizzotti admitió que se ve "una tendencia al aumento de casos" y no descartó diferir la segunda dosis de las vacunas

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció hoy que se está "empezando a ver en todas las jurisdicciones una tendencia al aumento de casos" de Covid-19 y no descartó diferir la segunda dosis de la vacunas para que una mayor cantidad de personas reciban la primera.

Ante el consenso entre las autoridades sanitarias nacionales y provinciales de que la llegada de la segunda de contagios será un hecho, la funcionaria subrayó que el objetivo de esta etapa es "minimizar el riesgo de mortalidad, vacunando a la personas de más de 60 años".

Vizzotti se expresó así en una conferencia de prensa en Casa Rosada luego de una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) de la que participaron los ministros de la cartera sanitaria de las 24 jurisdicciones del país, en lo que fue el primer encuentro presencial del cuerpo en más de un año, a fin de analizar la situación epidemiológica y la m,archa de la vacunación contra el Covid-19.

La ministra nacional dio detalles de lo hablado con sus colegas provinciales y volvió a dar entidad a la posiblidad de que se pueda retrasar la aplicación de las segundas dosis para que más gente reciba la primera y adquiera así cierto nivel de inmunización, aunque aclaró que para eso hay que tener en cuenta las particularidades de cada vacuna y que se seguirá analizando en las próximas semanas.

Vizzotti dijo que accedió a informes de autoridades británicas sobre la eficacia del impacto de una dosis, difiriendo la segunda dosis, y dijo que en ese país "entre los mayores de 60 años sólo el tres por ciento tiene las dos dosis y bajó la mortalidad en un 90 por ciento" en ese sector etario.

No obstante detalló las diferencias entre las vacunas de los diferentres laboratorios, ya que la de AstraZeneca prevé "un intervalo de 12 semanas" ente dosis que se podría estirar más, en tanto que la de Sinopharm "no tiene información sobre la extensión del intervalo mínimo" y en la Sputnik V, al ser de dosis de componentes diferentes, no se aconsejaría estirar la recomendación de cuatro semanas entre una y otra aplicación.

En enero pasado, Vizzotti ya había anticipado la chance de suministrar una dosis y retardar la segunda para que haya más vacunas disponibles ante las escasez mundial de este insumo vital, pero luego se echó atrás y lo descartó, mientras que ahora reflotó la posibilidad.

"Vamos a estar viendo la información científica, mirando el imapcato sanitario que pueda tener", agregó la ministra al señalar que es un tema que se seguirá analizando.

Por otro lado, ratificó los dichos del presidente Alberto Fernández en la cadena nacional del día anterior y planteó que "desde el Cofesa se habló de la importancia de desalentar los viajes de turismo, los que no son esenciales" y de estrategias para frenar el ingreso d eperosnas desde países donde "circulan nuevas variantes" del Covid-19.

Durante la conferencia, Vizzotti estuvo acompañada por los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan; de la Ciudad, Fernán Quirós; de Córdoba, Diego Cardozo, y de San Luis, Silvia Sosa Araujo.

Por otro lado, dijo que aún no hay fecha para el arribo al país de un nuevo lote de 3 millones de vacunas de Sinopharm adquiridas recientemente, tras la llegada el millón que llegó el mes pasado. "Se firmó el contrato, pero hay todo un proceso entre que se firma, se hacen las autorizaciones correspondientes en materia de exportación y la logística para traerlas. Estamos trabajando para que sea lo antes posible y cuando tengamos la fecha lo vamos a comunciar", detalló.

Sobre si esa vacuna tendrá dentro de poco tiempo la autorización de la ANMAT para comenzar a aplicarse en mayores de 60 años, Vizzotti dijo que se ha hablado con los ministros provinciales y agrego: "Es una situación relevante, sería importante poder vacunar a los mayores de 60 con estas tres millones de dosis".

"Trabajamos 7 dias por 24 horas para tener la mayor cantidad de vacunas posibles, ese es el objetivo. También tenemos las lecciones aprendidas que al trasmitir posibilidades se generan situaciones de ansiedad y si luego no se cumplen es contraproducente para la población y para la gestión de las 24 jurisdicciones", señaló Vizotti en otro pasaje de su exposición.

Por último, se refirió a la vacuna argentina, de la que sostuvo que su desarrollo está en "una fase menos avanzada que las que están en fase tres", y que "es importante poner en valor la ciencia y tecnología" del país.







Noticias Argentinas