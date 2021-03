Se acercó a la suegra y terminó detenido

Las restricciones de acercamiento no sólo son medidas que rigen entre ex parejas, sino que el concepto de protección de las mujeres agredidas, amplía los vínculos entre quienes se puede presentar la disposición. Tal fue el caso ocurrido en Nogoyá este miércoles último, confirmó a FM Estación Plus Crespo el subjefe Departamental, Osvaldo Franco, quien explicó acerca de la intervención policial: "En horas de la tarde, personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado para constatar un posible incumplimiento de una medida judicial, verificando al llegar al lugar, que efectivamente un joven había quebrantado una prohibición de acercamiento ordenada para con su suegra".

Ante la situación denunciada por la suegra, por disposición del Fiscal en Turno se procedió a la detención del yerno, de 25 años de edad, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental, supeditado a actuaciones instruidas por el supuesto delito de Desobediencia Judicial.

Otro incumplimiento

La policía insume por estos días, buena parte de su funcionamiento, a la pronta llegada a escenas donde se comprueba un incumplimiento de alguna medida judicial. En relación a estas situaciones, Osvaldo Franco, agregó que "también este viernes, efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron en horas de la madrugada hasta un domicilio, donde se hallaba un joven de 19 años de edad, protagonizando actos molestos y perturbadores hacia su madre. Sobre el mismo había recaído una prohibición de acercamiento, que se hallaba vigente, por lo que fue reducido y trasladado en calidad de detenido hasta este Jefatura". El hijo ahora deberá afrontar las consecuencias del proceso por supuesto delito de Desobediencia Judicial.