Fabra-Izquierdoz: si hay sanción, será económica

El Consejo se tomó un tiempo para evaluar el episodio del cachetazo y está analizando la chance de aplicar un castigo. Si lo efectiviza, será para los dos, pero no afectará lo deportivo. De hecho, ambos se concentran para el choque con Defensores.

Fue un lunes movido en Ezeiza. Por varias reuniones, una en especial con Miguel Russo para marcar las pautas del futuro del equipo y del DT, pero también por el rebote que tuvo el manotazo de Fabra a Izquierdoz del que se habló casi en cadena nacional. Y en ese sentido, el Consejo de Riquelme se tomó unas horas para evaluar el episodio y analizar posibles sanciones. ¿La conclusión? Si hay castigo, algo que parece probable, será sólo económico y no deportivo. De hecho, ambos jugadores están concentrados para el choque ante Defensores de Belgrano.

En ese sentido, los contratos que firman Boca con sus jugadores contemplan esta potestad para la dirigencia. Cualquier conducta incorrecta de un futbolista del club dentro o fuera de la cancha puede ser pasible de sanción económica y deportiva. Y en este caso, el Consejo optaría por la primera opción.

En Boca, está claro, buscan no seguir agitando las aguas, pero sí marcar un límite en este tipo de comportamientos, como para que la situación no quede en la nada. De todos modos, consideran que fue una calentura del partido, por lo que la conclusión es que no amerita una suspensión deportiva. “Fue una situación del juego. Y quedó ahí. Hablaron entre ellos y listo”, fue la respuesta que llegó desde el club.

Igualmente, habrá que ver si Boca lo hace oficial esta decisión en estas horas, pero en principio ya estaría direccionada al aspecto salarial. Y sería para los dos, ya que a pesar de que fue Fabra el que reaccionó pegando ese cachetazo, consideran que Izquierdoz también estuvo mal en la forma en la que le recriminó una falla al colombiano. "Aunque sea el subcapitán, no es la manera de dirigirse a su compañero", dicen en el club.

El entrenamiento del lunes, Russo tuvo una charla en general con el plantel, pero no en particular con Fabra y el Cali. Como el técnico pondrá ante Defensores de Belgrano una formación alternativa, ambos no serán titulares en el choque de este miércoles en La Plata, pero sí estarán en el banco.

Lo que queda por ver, ahora, es si alguno de los protagonista ensayará alguna disculpa pública para los hinchas. Algo que en el club, puertas adentro, había despertado ciertas críticas. “Izquierdoz, pese a ser el que recibió el golpe, tendría que haber dado la cara ante los hinchas como uno de los líderes. Y Fabra todavía más”, le dijeron a Olé sobre este efecto colateral. “Si no quieren hablar, que usen las redes, que a veces suben cualquier cosa”, fue la otra crítica.

La última vez que dos jugadores de Boca participaron de un episodio similar fue en el 2017, cuando Insaurralde y Jonathan Silva se trompearon en una práctica. En ese momento, el club le aplicó a los dos 15 días de suspensión deportiva y una multa económica. Ahora, también habría sanción, pero cubriría un solo ítem.

En la encuesta que publicó Olé sobre si ambos jugadores debían tener algún tipo de castigo del club, la mayoría se inclinó por sancionar sólo a Fabra (un 58%) por lo que sucedió el domingo con Talleres, en la Bombonera. Pero para el Consejo, la decisión involucraría a los dos. Y lo podría anunciar en estas horas.

OLË