Fuertes subas de la soja y el maíz en el mercado de Chicago

La soja ganó más de US$ 25 y el maíz US$ 10 debido a la baja en las estimaciones de siembra en los Estados Unidos.

El precio de la soja pegó este miércoles un fuerte salto de más de US$ 25 en el mercado de Chicago, mientras que el maíz avanzó alrededor de US$ 10, impulsados por nuevas estimaciones de siembra en Estados Unidos que resultaron menores a las proyectadas por los operadores.

De esta manera, el contrato de mayo trepó 5,12% (US$ 25,72) hasta los US$ 527,92 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por 5,15% (US$ 25,72) para concluir la jornada a US$ 524,61 la tonelada, mientras que por el lado del maíz el salto de su posición de más próximo vencimiento fue del 4,63% (US$ 9,84) a US$ 222,14 la tonelada.

La importante suba registrada este miércoles en el precio de la oleaginosa permitió recuperar todo el terreno perdido de las cuatro sesiones previas, cuando la soja cayó desde US$526 hasta US$501 la tonelada, debido a proyecciones de los operadores respecto a una mayor producción en EEUU, que finalmente resultaron erróneas en base al informe del miércoles del Departamento de Agricultura (USDA).

Los subproductos del poroto también tuvieron una destacada sesión en cuanto a las mejoras en sus cotizaciones con un alza de 6,27% (US$ 27,56) que la ubicó en US$ 466,49 la tonelada y del 4,87% (US$ 54,23) en el aceite a US$ 1.166,67 la tonelada.

Estas subas también se vieron reflejadas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con una mejora de US$ 10 hasta los US$ 330 la tonelada en la soja con descarga inmediata, mientras que el cereal creció US$ 8 y se ubicó en US$ 203 la tonelada.

Estos fuertes ajustes al alza en ambos commodities se dieron tras la publicación trimestral de stocks e intención de siembre en Estados Unidos, realizado por el USDA.

Si bien el USDA prevé un crecimiento interanual del área de siembra para estos cultivos, dicha superficie se ubicó por debajo de lo que esperaba el mercado.

Así, la previsión en cuanto a soja es que ocupe 35,4 millones de hectáreas en la campaña de este año, lo que significa un incremento de 1,8 millones de hectáreas respecto a 2020, pero que al mismo tiempo, se ubica un millón de toneladas por debajo de lo que esperaban los operadores del mercado.

Con el maíz sucedió algo similar, pero en menor medida.

Según las mediciones del USDA, esta campaña podrían implantarse 36,9 millones de hectáreas en el país norteamericano, solo 100.000 hectáreas más que en 2020, pero 800.000 hectáreas menos que lo que esperaba el mercado.

El análisis de los especialistas

En diálogo con Télam, el responsable del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera, sostuvo que a pesar de que publicó una intención de siembra superior a la del año pasado, existe "mucha sensibilidad" en el mercado respecto a la oferta de soja que podría darse en la campaña que se encuentra a punto de empezar por los bajos stocks con los que cuenta Estados Unidos.

"La reacción más importante se vio en el mercado de la soja y tiene que ver con que a pesar de estos niveles de siembra, aún con clima favorable y con rendimientos en torno a los históricos, la oferta del grano en Estados Unidos quedaría muy comprometida", señaló Tejera.

En este sentido, el especialista indicó que la campaña 2020/21 de soja en el país norteamericano culminó con stocks en torno a los tres millones de toneladas, las cuales se trasladarán a la oferta de la nueva campaña, lo que resulta "un colchón muy pequeño, donde la producción no puede fallar", sobre todo si China continúa con su agresiva demanda.

En el caso del maíz, con un incremento "marginal" del área a sembrarse, "hace pensar en un volumen de producción que se puede ubicar ligeramente por encima de la anterior campaña, en un contexto de demanda muy activa, con China comprando".

"Si uno piensa que la recuperación post pandemia va a traer un mayor uso de biocombustibles, con un sostenimiento de la demanda, se puede prever que el maíz va a transitar de una manera más holgada que la oleaginosa, pero con una con una relación stock-consumo que pueda llegar a quebrar por debajo del 10%, un valor que empieza a generar cierto nerviosismo", concluyó Tejera.

Por el lado del trigo, la suba del 2,70% (US$ 5,97) hasta los US$ 227,08 la tonelada, se trato de un "efecto contagio" al maíz y la soja, ya que los datos publicados en el informe del USDA resultaban bajistas por un incremento tanto en stocks como en superficie a cultivar.