Entre críticas de la oposición, Vizzotti expuso en Diputados y destacó la "velocidad" en la vacunación

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, destacó hoy que el país recibió hasta ahora 7,3 millones de vacunas que "se están aplicando a una velocidad muy importante", en tanto que ratificó que la estrategia será aplicar la segunda dosis con un intervalo de tres meses respecto de la primera.

Al exponer en la Cámara de Diputados, la ministra sostuvo que la cartera que conduce "está trabajando con los contratos ya firmados con laboratorios con la intención de que "puedan aumentar lo más posible la provisión" y además con otros proveedores "de forma permanente" en la búsqueda de "nuevas oportunidades" para ampliar el stock de vacunas.

Sobre el abastecimiento de vacunas para las próximas semanas, Vizzotti evitó adelantar esa información ya que se trata de un proceso "muy dinámico" que impide hacer un cálculo preciso.

"No les vamos a poder decir cuantas ni cuando porque eso es muy dinámico en función de un engranaje muy complejo de terminar la producción, liberar los lotes con control de calidad, entregar los informes a la ANMAT para que autorice el uso, los permisos para exportación de los países a los que les compramos estado a estado, y la logística para enviar las dosis", explicó al participar de una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública que encabeza el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos).

La funcionaria resaltó que el objetivo de las próximas semanas es acelerar la campaña de vacunación con la expectativa de "disminuir la transmisión viral, atrasando lo más posible el aumento de casos y así poder "disminuir la tasa de mortalidad".

Tras brindar un informe general sobre la situación en la que Argentina está parada en el actual contexto de pandemia global por Covid-19, y las dificultades para acceder a las vacunas en medio de las dificultades de los centros productores para escalar la fabricación de las dosis, Vizzotti se dedicó a responder preguntas.

La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo (PRO), quien lanzó una batería de preguntas y cuestionamientos.

En primer lugar, criticó la resolución que emitió la ministra para reglamentar el sistema de vacunación del personal estratégico.

Para la opositora, esa decisión perjudicó a los adultos mayores y población de riesgo, muchos de los cuales siguen esperando el turno para vacunarse.

También puso foco en el escándalo por el llamado "vacunatorio vip" que derivó en el pedido de renuncia de Ginés González García: "Cayó como un balde de agua fría para la población comprobar como se estaban repartiendo las vacunas entre algunos poderosos mientras nuestros adultos mayores y población de riego siguen esperando sin certezas".

En este marco, Polledo le preguntó a Vizzotti si tuvo algún rol en ese episodio, y si tomó medidas para investigar lo sucedido y sumariar a los posibles implicados dentro del ministerio.

Sobre la primera pregunta, la ministra respondió que el 18 de febrero estuvo en Paraná, por lo que no tuvo participación en el hecho, e insistió en que se trató de un episodio excepcional, que ocurrió un solo día con 10 personas.

"Cuando ustedes y los medios dicen 'vacunatorio vip', la población puede pensar que era algo habitual de todos los días del ministerio de Salud recibiendo personas", replicó, y agregó que "es muy importante que entiendan que si sostienen la estrategia de que hay un vacunatorio vip y que se sigue reproduciendo en todos lados, vamos a tener un impacto en la población".

Destacó que a partir de ese incidente "se logró por primera vez que Argentina tenga un registro nominal de la campaña de vacunación.

Y acerca de la investigación del hecho, indicó que "los sumarios están en marcha y también en el juzgado está la información de cómo está la causa".

En este sentido, subrayó que el ministerio está "a disposición" de la Justicia "desde el primer día", y que se ha aportado toda la información a la fiscalía y al juzgado.

Por otra parte, defendió su decisión de reglamentar la definición de personal estratégico en el marco de la campaña de vacunación.

"La definición de personal estratégico no es algo nuevo, es cualquier persona que sea relevante para el Estado. Es una población objetivo que está vigente en las campañas de

vacunación desde hace tiempo. La definición era mucho más amplia antes y se trabajó en el objetivo de achicarla lo más posible", puntualizó.

En tanto, Vizzotti rechazó la crítica de Polledo al hecho simbólico de haber asistido personalmente a Ezeiza para presenciar la llegada de nuevos lotes con dosis de vacunas.

"Me parece muy importante ir a Ezeiza a recibir las dosis, a reconocer los equipos que están trabajando. Ese hecho de bajar de una bodega de un avión una vacuna directo

a un camión para ir a un operador logístico no era tan común. Cuando asumió Ginés González García retiró 12,5 millones de vacunas de la aduana que llevaban más de 9 meses. Ahora se bajan de la bodega de un avión, se suben a un camión y en menos de 72 horas llegan a las jurisdicciones", comparó.

Acerca de los contratos firmados con laboratorios para la adquisición de vacunas, recordó que se espera la llegada de dos millones de dosis de Sinopharm durante abril, además de 580.000 dosis de la vacuna Covishield producida por Zerum Institute en India.

En cuanto a AstraZeneca, dijo que hasta fines de mayo esperan un aprovisionamiento de 1,5 millones de dosis, incluidas las 900.000 que llegarían a partir de la asociación de Argentina con México.

"Argentina está con los tiempos de producción del antígeno en tiempo real e inclusive de forma adelantada. Con el cronograma estamos bien y dentro de la ventana de provisión. Esperamos que se pueda descentralizar la producción de AstraZeneca, con una vacuna multidosis de 2 a 8 grados, que puede distribuirse a niveles más periféricos", expresó.

En tanto, informó que se está negociando con otros laboratorios como Jansen, el Beijing Institute of Biotechnology de China, Sinovac y Bharat Biotech, sumado a la vacuna Soberana de Cuba.

En respuesta a una consulta de Graciela Ocaña (PRO), Vizzotti reafirmó que la decisión del Gobierno es la de retrasar la aplicación de la segunda dosis, con un intervalo de tres meses respecto de la primera.

La funcionaria citó los ejemplos de Reino Unido y Canadá como casos exitosos en la implementación de esta estrategia que permitirá "vacunar a más personas más rápido".

"No repitamos que vamos a dar una sola dosis. O no se entiende o no se dice. Es diferir. En lugar de un mes serán tres meses para poder vacunar más población más rápido", aseveró.

Explicó que por esa razón Argentina "está desincronizando la recepción de vacunas", recibiendo una mayor proporción del primer componente.

