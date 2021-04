Los primeros en auxiliar a los crespenses en la tragedia de Campana: "Fue un rescate que nos va a marcar de por vida"

El sentido humanitario con que David Morales, Matías Mónaco y Juan Ignacio Prat actuaron en la mañana del 2 de abril, se tradujeron en la posibilidad de que una mamá y un bebé de 8 meses -radicados en Crespo- sean hoy sobrevivientes de un fatal accidente, ocurrido en jurisdicción de Campana, provincia de Buenos Aires.

Ellos protagonizaron los primeros auxilios y activaron la intervención de las fuerzas de emergencia. Su empatía con la necesidad de asistencia y la acción útil en el lugar, hacen que la esposa e hijo de Martín Ormache -fallecido en el siniestro-, transiten el camino de la estabilidad y el buen pronóstico médico. Matías Mónaco revivió esa situación y contó a FM Estación Plus Crespo: "El viernes salíamos franco y en eso que volvíamos con mis compañeros -en un vehículo particular, porque todos vivimos en Mercedes-, a unos pocos kilómetros de emprender la vuelta a casa, advertimos que acababa de ocurrir un accidente. No dudamos en frenar y al descender, nos encontramos con un grave choque, del cual se vió afectada la familia de Martín. Lo primero que observamos fue a Ciro en brazos de su madre, bañado de sangre y Carina en estado de chock. Ella contínuamente mencionaba a su hijo y a su esposo, entonces empezamos a hacer la contención emocional. El bebé estaba ya con un llanto suavecito y con un golpe en la cabecita. Martín tenía un pulso débil y no se le podían realizar maniobras, debido a que estaba muy atrapado en el vehículo. Mi compañero Juan Ignacio además de integrar el Servicio Penitenciario, fue bombero en Mercedes, así que juntos iniciamos el rescate de Ciro y las maniobras de primeros auxilios y gracias a Dios hoy está también entre nosotros. David se encargó de cortar la ruta, porque es un tramo muy transitado y era necesario cuidar la escena, pero también despejar lo necesario para que puedan maniobrar los vehículos de emergencia".

"Iniciamos lo que conocemos como 'Plan de llamados de emergencia', que es el pedido de presencia a las distintas dotaciones de toda la zona", recordó Matías Mónaco y agregó: "Cuando arribaron, nos acoplamos a bomberos y personal de salud, para colaborar en la distribución de camillas y demás. En principio no sabíamos quiénes eran ni de dónde, hasta que después del rescate supimos que se trataba de una familia de Crespo, Entre Ríos".

Salían de cumplir con su deber profesional y dieron muestra de estar dispuestos a cumplir también con el "deber ser" como persona y para con la sociedad, aún en un contexto que no está atado a sus obligaciones. Denotando una profunda vocación por ayudar, Matías Mónaco, Juan Ignacio Prat y David Morales, rescataron a Carina Negrete y el pequeño Ciro. Son las emociones que les provocó la situación, lo que los llevó a mantener contacto con la familia crespense en los días que han sucedido. Mónaco reconoció que "una vez que fueron asistidos en centros de salud, emprendimos la búsqueda de contacto con algún familiar, para que nos mantenga al tanto del diagnostivo. Gracias a Dios pude comunicarme y el hermano de Carina día a día va pasándome la evolución de ellos. Emprendimos cadenas de oración en Mercedes y Campana, y es una sensación muy linda saber que van mejorando, porque de ese momento, quedamos un tanto shockeados. Fue un rescate que nos va a marcar de por vida. Hicimos lo que nos nació y ahora uno pensando, se da cuenta que por un rápido accionar, pudimos prolongar la vida de dos personas. Ojalá nos hubiese sido posible rescatar a Martìn, pero no se pudo y eso marca bastante a uno".

David Morales, Matías Mónaco y Juan Ignacio Prat son agentes del Grupo de Intervención de Emergencias y Brigada de lucha contra incendios del Servicio Penitenciario - Unidad 57 de Campana. Acerca de las tareas especializadas en las que se desempeñan, Mónaco comentó: "Es un grupo de apoyo ante situaciones extremas como toma de rehenes, motines y demás. Nos ocupamos de resolver conflictos mediante el diálogo y la mediación. Apelamos a que reclusos o detenidos depongan la actitud y en caso de no hacerlo, contamos con armas con cartuchería de goma para repeler el ataque o emprender el rescate de un compañero o lo que surja como circunstancia especial".

Finalmente, el rescatista expresó un mensaje dirigido al entorno de la familia crespense afectada: "Desde nuestro lugar le mandamos nuestras condolencias a la familia de Martín, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga, para que sean muy fuertes. Estuvimos en ese camino y si bien hubiésemos querido salvar a todos, en algo nos reconforta que Carina y Ciro están con vida".

Por estos días, los tres penitenciarios procesan los sentimientos que provocan este tipo de experiencias, dejando plasmado el mensaje de que la acción de cada uno puede ser un momento bisagra en la vida de otros. Sus nombres y sus rostros influyeron positivamente en la historia personal de los crespenses, pero también refrezcan en la sociedad la esperanza de que los gestos de nobleza y solidaridad, existen.