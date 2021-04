Los cruces de la Libertadores 2021: Boca visitará la altura y River tendrá un grupo extenuante

River Plate comparte el grupo D con Independiente de Santa Fe (Colombia), Fluminense (Brasil) y Bolívar (Bolivia) o Junior (Colombia). Boca, en el C, con Barcelona (Ecuador), The Strongest (Bolivia) y San Lorenzo o Santos (Brasil).

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 le deparó a Boca Juniors una visita a la altura de La Paz y un cruce tradicional con Santos de Brasil o San Lorenzo, en tanto que River encarará un calendario agotador con un viaje a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe y una visita a Junior en la tórrida Barranquilla o a Bolívar en la capital boliviana.



El sorteo realizado esta tarde en la sede de la Conmebol fue a priori favorable para Racing Club, que tendrá como rival más exigente al San Pablo del DT argentino Hernán Crespo, y no tan benévolo con Vélez, integrante de un con otros dos campeones de América: Flamengo de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito.



El Grupo A reunirá a los protagonistas de la Recopa Sudamericana en disputa: Palmeiras de Brasil -defensor del título- y Defensa y Justicia, titular de la Copa Sudamericana.



Argentinos Juniors, el restante equipo argentino clasificado, medirá fuerzas con Nacional de Montevideo, Universidad Católica de Chile y un equipo proveniente de la Fase 3 (Libertad de Paraguay o Atlético Nacional de Medellín).



Boca

Seis veces campeón sudamericano, deberá esperar al próximo martes para conocer con exactitud sus rivales del Grupo C. Ese día, Santos de Brasil, su verdugo en las semifinales de la Libertadores 2020, definirá la llave de Fase 3 con San Lorenzo, que está 3-1 a su favor después del primer juego en el Nuevo Gasómetro.



Boca-Santos es un cruce tradicional en la Libertadores, pues se repitió, entre otras veces, en las final de 1963, que ganaron los brasileños de la mano de Pelé, y la de 2003, obtenida por el "Xeneize" de Carlos Bianchi.



Boca-San Lorenzo, en cambio, es un clásico histórico del fútbol doméstico pero sin antecedentes por el máximo torneo sudamericanos de clubes. En el ámbito internacional sólo se enfrentaron por la Copa Mercosur 1999 y la Sudamericana 2004.



El equipo de Miguel Ángel Russo completará su ruta en la fase grupos ante The Strongest de Bolivia, en La Paz, y Barcelona de Guayaquil, Ecuador.











River



Cuatro veces campeón y último argentino en ganar la Libertadores (2018), deberá prepararse para un Grupo D exigente desde lo físico, dado que combinará largos viajes y la posibilidad de la altura.



Con seguridad se trasladará hacia Bogotá para jugar con Independiente Santa Fe, al que le ganó la Recopa 2015 en la era de Marcelo Gallardo, y posiblemente viajará hasta el calor de Barranquilla si es que Junior supera la Fase 3.



Caso contrario su rival será Bolívar en la altura de La Paz. Su otro adversario será Fluminense, único equipo brasileño que integraba el bolillero número 3.





Todos los grupos



* Grupo A: Palmeiras, DEFENSA Y JUSTICIA, Universitario (Perú) y Independiente del Valle (Ecuador) o Gremio (Brasil).



* Grupo B: Olimpia (Paraguay), Inter (Brasil), Deportivo Táchira (Venezuela) y Always Ready (Bolivia)



* Grupo C: BOCA JUNIORS, Barcelona (Ecuador), The Strongest (Bolivia) y SAN LORENZO o Santos (Brasil).



* Grupo D: RIVER PLATE, Independiente Santa Fe (Colombia), Fluminense (Brasil) y Bolívar (Bolivia) o Junior (Colombia).



* Grupo E: San Pablo (Brasil), RACING CLUB, Sporting Cristal (Perú) y Rentista (Uruguay).



* Grupo F: Nacional (Uruguay), Universidad Católica (Chile), ARGENTINOS JUNIORS y Libertad (Paraguay) o Atlético Nacional (Colombia).



*Grupo G: Flamengo (Brasil), Liga de Quito (Ecuador), VÉLEZ SARSFIELD y Unión La Calera (Chile)



*Grupo H: Cerro Porteño (Paraguay), Atlético Mineiro (Brasil), América de Cali (Colombia) y Deportivo La Guaira (Venezuela).





Calendario



La fase de grupos se desarrollará entre las semana del 21 de abril hasta la del 26 de mayo con 32 equipos ordenados en 8 zonas de 4. Los dos primeros avanzarán a octavos de final y los terceros accederán a la misma instancia de la Sudamericana.



Las seis fechas de los grupos se jugarán la semana del 21-4, 28-4, 5-5, 12-5, 19-5 y 26-5.



El sorteo de la fase final de la Libertadores 2021 será el 2 de junio en la sede de la Conmebol. Las fechas previstas son las siguientes: octavos de final (ida - semana 14-7 y vuelta - semana 21-7); cuartos de final (ida - semana 11-8 y vuelta - semana 18-8); semifinales (ida - semana 22-9 y vuelta - semana 29-9) y final única (sábado 20 de noviembre).



Siete estadios argentinos compiten para albergar la definición: el Monumental (River), La Bombonera (Boca), el Cilindro de Avellaneda (Racing), el Libertadores de América (Independiente), el Nuevo Gasómetro (San Lorenzo), el Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero) y el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba).