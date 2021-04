Estacion Plus Crespo

Llegaron a Entre Ríos 14.400 dosis de la vacuna Sinopharm. El Ministerio de Salud de la provincia, informó que este viernes llegaron nuevas dosis de vacunas para la lucha contra el Covid-19. En los próximos días serán distribuidas a los diferentes departamentos de Entre Ríos.

Las 14.400 dosis de la vacuna Sinopharm fueron recibidas y preservadas en la cámara de la Segunda Brigada Aérea en Paraná.

La vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., se utiliza en Argentina para avanzar en la inmunización en mayores de 60 años con la intención de poder alcanzar la totalidad de inmunización de la franja etaria más comprometida por el coronavirus, que que está en plena segunda o tercera ola mundial.

Allí, y en el marco del Plan Rector de Vacunación, las dosis son fraccionadas en cantidades menores de acuerdo a la planificación prevista para su distribución en toda la provincia.