Los tamberos chicos reclaman al gobierno por precios desleales

La comisión de lechería de la Federación Agraria Argentina (FAA), que reúne a representantes de las cuencas tamberas de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, reclamó a los gobiernos nacional y provinciales medidas “urgentes” para “destrabar la situación de precios desleales” que provocan un “desplome” de la actividad, especialmente de los pequeños y mediano productores que están atravesando un “calamitosa situación”.

En un duro y enfático comunicado, la entidad federada arremetió contra el denominado pago por calidad que adoptan muchas industrias, cuyos beneficiarios son los tambos de gran escala y que deja en fuerte desventaja a los tamberos pymes.

Los federados expresaron su total disconformidad con esta medida “ya que si es por calidad a los pequeños y medianos tambos hace rato que se le debería estar pagando un plus, ya que no solo producen calidad en cuanto a características técnicas y sanitarias sino que lo realizan de forma amigable con el ambiente”, afirmaron.

“Por supuesto que estamos de acuerdo que se pague por calidad, pero son todas patrañas que inventan para, de alguna forma, justificar que no quieren pagar lo que corresponde”, dijo FAA en su comunicado y consideró “una vergüenza” que una de las primeras marcas de la Argentina esté pagando 22 pesos por litro de leche al tambero chico “ante la mirada atónita del gobierno nacional que no solo no puede contener la inflación, sino que tampoco puede contener el desangrado de pymes que dan vida a pueblos del interior”.

La entidad federada - cuya actual conducción viene expresando una dura oposición al gobierno nacional junto a otras entidades que forman la mesa de enlace- consideró consideró que esta situación que se genera en el primer eslabón de la cadena comercial “es una muestra más que clara de que la concentración en nuestro país es socia de nuestra clase política”.

También señaló que “los precios que le paga la industria a los tamberos no alcanzan y la distorsión de precios entre lo que recibe el productor y paga el consumidor es una vergüenza”.

La comisión de lechería de FAA también se quejó por la inacción frente a un problema concreto, pese a que se dio una sucesión de reuniones por el tema. “La frase dice `no hay peor sordo que aquél que no quiere oír´ pero hay otra peor y es `aquel al que por una oreja le entra y por otra se le va’, expresaron.

“Podemos ser parte de la solución o parte del problema y está en manos del gobierno la llave para de una vez por todas destrabar esta situación de precios desleales a quienes trabajan los 365 días del año para producir un alimento tan vital como la leche”, advirtieron los federados.

También recordaron que “con los precios actuales la actividad lechera se desploma”, publicó Agroclave. La comisión analizó la situación el último 6 de abril en el marco de una reunión virtual de la que participaron los referentes de las provincias lecheras nucleados en la entidad.

“Vemos con preocupación cómo algunos funcionarios recorren los mega tambos que son manejados por una persona, sin entender que detrás de un pequeño tambo hay un entramado socio productivo, que tal vez no ilumina tanto los ojos de nuestros gobernantes, pero en la práctica son los que dan sustento económico y miles de familias en todo el país”, señalaron.

Para finalizar, los federados tamberos llamaron a la reflexión de los funcionarios de los gobiernos provinciales y nacionales “para que se pongan a trabajar seriamente en encontrar la solución para este atropello a una producción tan indispensable como es la lechería, y sobre todo la producida por los pequeños y medianos tamberos”.

“Estamos estancados y vamos desapareciendo día a día sin que nadie reaccione y sin soluciones concretas a corto plazo, mientras cientos de familias tamberas dejan la actividad”, denunciaron.