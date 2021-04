El Hospital San Francisco de Asís aclaró que no autorizaron campaña solidaria

Tras posteos impulsando una campaña solidaria para reunir sábanas para el Hospital San Francisco de Asís, el director de la institución pública, Dr. César Muro, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La semana pasada escuché el comentario y pregunté en todos los sectores del hospital acerca del conocimiento de algún permiso otorgado, de hecho por la Dirección no ha sido autorizada, ninguna campaña requiriendo sábanas. Tenemos stock suficiente como para cubrir todas nuestras necesidades. No nos falta tal insumo, así que el Hospital como institución no ha acompañado el impulso de esa colecta".

"Tenemos una reserva de sábanas importantes. Es algo que se ha cubierto bien, tanto en condiciones normales como de pandemia, disponemos de lo necesario para atender a nuestros pacientes. No tenemos necesidad en ese sentido, estamos cubiertos por nuestras autoridades centrales", puntualizó el director.

La publicación apareció en muros de personal dependiente de la institución de salud, por lo que generó adhesión en muchos y preocupación en otros. "Desde el Hospital siempre se agradece toda ayuda, pero depende de cómo se encare. Si hay alguna persona en particular que toma el nombre de una institución para pedir donaciones, eso no corresponde", dijo Muro y para conocimiento de la ciudadanía, acotó: "Desmentimos que exista autorización alguna".