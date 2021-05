Los cambios que aplicará WhatsApp a partir del 15 de mayo

El año comenzó con un gran revuelo para WhatsApp por el anuncio de cambios en sus políticas de privacidad. La migración a otras plataformas como Telegram o Signal obligó a los encargados de la plataforma de mensajería a aplazar su implementación.

El tiempo corrió y el próximo 15 de mayo WhatsApp aplicará los cambios anunciados. La buena noticia es que no habrá usuarios vedados, aunque si algunas restricciones.

Los usuarios que no acepten las nuevas políticas de privacidad podrán seguir utilizando su cuenta. Sin embargo, según publicó el sitio Andro4all, se les aplicará algunas limitaciones.

WhatsApp aclara las dudas

“Si no las aceptaste para ese entonces (15 de mayo), WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve periodo podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explicó WhatsApp.

En ese sentido, las personas podrán aceptar las actualizaciones incluso después del 15 de mayo. “Queremos que todas las personas estén al tanto de nuestro compromiso continuo con la defensa del cifrado de extremo a extremo y con la protección de la privacidad y seguridad de nuestros usuarios”, añadieron desde la empresa.

Lo anterior hace referencia a que la tecnología de cifrado de extremo a extremo se mantendrá sin modificaciones, es decir, que las conversaciones de los usuarios seguirán estando protegidas y que ni siquiera la propia compañía WhatsApp podrá acceder a los chats de las personas.

La principal novedad en las nuevas condiciones afectará solamente las conversaciones de WhatsApp Business, una parte opcional del servicio, en las que la compañía sí podrá monitorear la manera en que las cuentas comerciales interactúan con empresas y negocios, además de que la recopilación de esa actividad también será compartida con Facebook.

Otro de los cambios radicará en la habilitación del servicio de atención al cliente con el fin de que los usuarios puedan hacer preguntas y compras u obtener información importante, como los recibos de compras.