Hallaron 48 kilos de cocaína en Entre Ríos: la droga está valuada en más de USD 400.000

Peones rurales que realizaban una trilla en un campo ubicado en Colonia Sagastume, departamento Uruguay, encontraron 40 bultosen el interior de una bolsa de arpillera y dieron aviso a la Policía. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que había 43 kilos de cocaína, los que más tarde fueron valuados en 430.000 dólares.

Luego, durante una requisa por el lugar, efectivos policiales encontraron otros 5 kilos de droga.

El primer hallazgo se produjo las últimas horas de la tarde del miércoles. Según se informó, dos personas que merodeaban por el lugar emprendieron una veloz fuga cuando arribaron los uniformados y se escaparon hacia un arroyo.

Los sospechosos también habían sido vistos por algunos vecinos de la pequeña localidad ubicada 100 kilómetros al norte de Concepción del Uruguay. Lo sucedido fue comunicado a José María Barraza, secretario en turno del Juzgado Federal de Concepción Del Uruguay, y a Josefina Minatta, Fiscal Federal, quienes dispusieron que se realicen las actuaciones pertinentes.

Los magistrados dispusieron que todos los elementos levantados durante el procedimiento policial fueran incautados con todo los resguardos preceptivos, para dar curso al inicio de una causa por infracción a la Ley 27.737 (Tenencia y Tráfico de Estupefacientes).

¿Qué dijo la fiscal?

"No es habitual realizar este tipo de hallazgos en la zona, mucho menos que se trate de un cargamento de cocaína", sostuvo la fiscal. Además, la funcionaria judicial desvinculó de la investigación a los propietarios del campo: "Ellos no están sospechados; en principio no los involucra, ya que ellos previamente habían realizado una comunicación a la Justicia sobre irregularidades que habían detectado dentro de la plantación".

Y agregó: "Lo más probable es que eso haya caído a través de una avioneta, esa es la hipótesis más firme hasta el momento", reveló la representante de la Justicia Federal.

Fuente: La Calle / FM Riel