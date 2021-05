Trabajadores de empresa crespense mantienen una medida de fuerza

Trabajadores de Alimentos Sagemüller S.A., están llevando adelante una medida de fuerza. En la zona céntrica y sobre el acceso interno a la fábrica emplazada en Yrigoyen casi Otto Sagemüller de esta ciudad, un grupo de empleados mantienen sus expectativas respecto del diálogo que pueda facilitar la efectivización de los salarios adeudados.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el secretario general de UOMA -Filial Crespo-, Ricardo Galliano, precisó: "Sostenemos la Asamblea por falta de pago y hasta que no esté la plata depositada, no se retomarán las tareas. Estamos en el lugar de trabajo, pero no desarrollamos actividad alguna. Esto afecta a todas las secciones, con lo cual son unos 120 a 130 trabajadores".

En cuanto a la falta de pago, Galliano manifestó: "Nos deben parte del mes pasado y también de esta quincena. Pero cuesta mucho vivir, muchos tienen familias, alquilan, no podemos dejar pasar el tiempo sin cobrar. Nos abonaron un 50%, ayer depositaron un 25% y el resto no sabemos cuándo. Los del sector balanceado piden el retroactivo de los dos meses que le deben y por ahora, no hay novedad. No nos han dado certezas y por eso estamos con la medida de fuerza. Queremos que se deposite la totalidad de lo que nos deben".

Tras los primeros contactos con la patronal, el dirigente gremial sostuvo: "No nos dan precisión. Ellos argumentan que el frigorífico da pérdida y que por eso no hay plata, no nos pueden pagar. Pero nosotros vemos el movimiento, las salidas se sostienen. Queremos recibir lo que nos corresponde por el trabajo con el que cumplimos", afirmó.