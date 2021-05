Doña Ángela “Estoy feliz, hoy cumplo 100 pirulitos gracias a Dios”

Doña Ángela de Guiraldi está celebrando sus 100 años. Dueña de una memoria prodigiosa nos contó sobre sus actividades, sus afectos y se lamentó de no poder tener “un festejo grande con mi familia como yo hubiera querido”. Cría sus gallinas, aun corta el pasto y hace jardín, “hasta antes de que vengan ustedes estuve punteando tierra”, contó.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

Cuando recibió a FM Estación Plus Crespo se emocionó y dijo “Estoy cumpliendo los 100 pirulitos gracias a Dios”.

Doña Ángela Coronel de Guiraldi contó “Estoy pasando muy lindo y muy contenta porque sé que la gente no se olvida de mí. Cada vez que salgo a la calle recibo mucho afecto”.

Recordó “Yo viví muchos años en Paraná y allí fui a la escuela, mi maestra fue Jacinta Basaldua. Luego mi madre nos llevó a trabajar al campo y ahí nos mandaban a juntar maíz con la maleta, o a trabajar de Boyera, cuidando los caballos. Hice de todo en el campo”.

“Los Coronel fuimos 7 hermanos pero ya quede sola, mis hermanos ya fallecieron todos”.

Rememoró “A Crespo llegamos alrededor del año 1968 y comenzamos a vivir en calle Irigoyen y hasta vivimos en un galpón con piso de tierra hasta que pudimos comprar esta casa frente al club Sarmiento.

"Tuve 9 hijos, una ya fallecida. Algunos viven en Crespo y otros en otras ciudades".

“Nunca me imaginé tener que vivir esto del Covid. Hace varios meses que no salgo de casa. Me dedico a criar mis gallinas y vendo los huevos, corto el pasto y hago tareas de jardín”, reseñó.

Recordó “Hace unos años yo alquile el salón de acá enfrente (Club Sarmiento) y festejamos mi cumpleaños con una gran reunión familiar, este año no lo podremos hacer”.

“Espero que dios nos de buena salud para mí, para mis hijos y mi familia. Yo soy muy católica y pido a Dios que nos ayude”.

Esperanzada en que Dios le dé más años de salud y de vida para poder festejar sus próximos años rodeada de sus afectos y de su familia. “Quiero bailar un valsecito, ni bien se pueda juntar la familia para mi próximo cumpleaños lo voy a bailar”.