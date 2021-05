“El comercio no contagia” sostienen comerciantes de Crespo

Desde la entidad que nuclea a los comerciantes locales sostienen la necesidad de que el comercio pueda trabajar. “Hay muchos comercios en situación límite y no dan más”, explican.

Fuente de la noticia: Estación Plus Crespo

El presidente del Centro Comercial de Crespo, Aldo Núñez, hizo un balance de la convocatoria y marcha de protesta realizada este 25 de Mayo en Crespo, que fuera convocada desde la entidad que él preside y también desde Federación Agraria Crespo.

Núñez dijo a FM Estación Plus Crespo que “la convocatoria que hicimos este 25 de Mayo fue muy buena, sobre todo porque nos hicimos escuchar e hicimos saber que queremos seguir trabajando. Hemos enviado una nota al Gobernador y a la FEDER planteando nuestras necesidades. Cada ciudad es distinta en sus situaciones sanitarias y en sus necesidades y eso lo hemos planteado en esa nota al gobierno”.

“El comercio no contagia”, asegura Núñez. “Sí debemos cuidarnos, cumplir los protocolos, trabajar respetando las medidas sanitarias y de cuidado”.

Explicó que “El comercio no aguanta más, no tenemos forma de continuar de esta manera. Hay muchos comerciantes que están muy endeudados, están afrontando créditos que sacaron el año pasado y la situación está cada vez peor”.

“Respetamos a quienes piensan distinto. Seguramente habrá gente que no quiera abrir sus comercios, o que son defensores del cierre de comercios no esenciales; pero nosotros queremos que se comprenda nuestra necesidad, concretamente necesitamos que nos dejen trabajar. El que no quiera abrir esta en todo su derecho de quedarse en su casa y cuidarse”.

Destacó que “en la nota que presentamos al gobierno le manifestamos que la situación epidemiológica de Crespo no es igual al a de otras ciudades o a la de Paraná, y que por eso pedimos que se revea la medida del cierre de los comercios”.