Paro de colectivos con recorridos de hasta 70 km de distancia: "El acatamiento es del 100%", anticipó Sergio Groh

El secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sergio Groh, explicó a Estación Plus el alcance y los motivos de la medida de fuerza del sector. Aventuró una adhesión total.

Estacion Plus Crespo

"Pedimos ni más ni menos que se cumpla con aquello que reza la Constitución Nacional y que garantizan las leyes vigentes, de 'igual remuneración a igual tarea. Pretendemos el mismo trato paritario que han tenido los de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Merecemos lo mismo quienes estamos en el interior del país'", afirmó a FM Estación Plus Crespo, Sergio Groh, secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). A horas de que comience la medida de fuerza dispuesta, quien lidera el gremio que nuclea a choferes y trabajadores del transporte público de pasajeros, precisó: "A partir de las 00:00 de este 27 de mayo y por 48 horas, no habrá servicio de transporte urbano en toda la provincia -ni en el interior del país-, y tampoco los servicios de media distancia, contemplando aquellos cuyo recorrido no llega a superar los 70 Km. Por ejemplo, Fluviales -que va de Paraná a Viale ó María Grande-, será una línea afectada. Esto responde a que pertenecen a la Federación de Empresas del Transporte Automotor de Corrientes (FETAC), a la cual le estamos reclamando el aumento salarial".

UTA se caracteriza por ser un gremio de unidad, pudiendo llevar a cabo paros contundentes y este no sería la excepción. Al respecto, Groh manifestó: "Los trabajadores, ninguno concurrirá a su lugar de trabajo, así que con ese compromiso ya estimamos que el acatamiento es del 100%".

El dirigente sostuvo que "serán 48 horas. El martes próximo va a haber una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco de las paritarias. Si no se cumplen nuestras expectativas, evaluaremos los pasos a seguir", afirmó.

El pasado martes 18 de mayo, la UTA Nacional cerró el acuerdo para los trabajadores del AMBA, sobre lo cual Groh referenció: "Se llevó el básico a $70.000, más una suma no remunerativa de $30.000, a pagarse en cinco cuotas consecutivas. La primera será de $10.000 y las cuatro restantes de $5.000 cada una. Además, en mayo, julio y agosto se percibirán otros $10.000 de carácter no remunerativo. Y en lo que respecta a viáticos, se acordó un incremento de los mismos, elevándose a $9.624 en mayo y a $12.360 en septiembre".

"Venimos hablando con los trabajadores y estamos a diario con los delegados, es decir que hay un contacto permanente, por eso nos pareció oportuno y necesario acudir a una nueva medida de fuerza, para que sea escuchado nuestro reclamo", aseguró el secretario gremial.

Sergio Groh explicó que "tiene un papel preponderante el gobierno nacional, porque Capital Federal recibe subsidios bastante más significativos que lo que recibe el interior del país, a donde se giran 1.500 millones de pesos para la movilización de 13.000 unidades" y contemplando otro aspecto que afecta a las empresas, sostuvo: "La respuesta del empresario hoy es que no tiene forma de hacer frente a esto y convengamos que desde que está la pandemia, también la recaudación prácticamente ha desaparecido. Esto agravó la situación en todo el país. Los aportes nacionales para subsidiar el boleto se congelaron en el 2018 y nunca más se han actualizado. Hay muchas cosas para revisar, porque con todas estas variables, se mejorarían las condiciones para que los trabajadores puedan cobrar el sueldo que se merecen. Esperamos que esto se resuelva cuanto antes", anheló.