Prevén para esta semana una leve baja en casos de Covid-19

Después de haberse cumplido el período de dos semanas desde el último confinamiento estricto que el gobierno nacional estableció para reducir la aceleración de los contagios de coronavirus, es posible evaluar si las medidas tuvieron un impacto o no en las diferentes variables que tienen su correlato con la pandemia. En base a los reportes de casos confirmados diarios que informa el Ministerio de Salud de la Nación, el Grupo de Investigación en Bases de Datos, de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), puede establecer la evolución de diferentes indicadores sanitarios. De allí surge que por ejemplo en Entre Ríos se vienen registrados en promedio 1.029 positivos por cada jornada, en comparación con los 1.100 detectados en días anteriores.

Si bien es una cifra de enfermos todavía alta, la investigadora Soledad Retamar sostuvo en diálogo con UNO que actualmente se está dando “un muy leve descenso” en la cantidad de casos, y explicó que esta tendencia se comenzó a observar “después de tres días de haberse implementado las restricciones; es allí cuando comienzan a descender un poco los contagios en relación a la fecha de inicio de síntomas”.

Según la especialista en Ciencias de la Computación, a partir del 24 de mayo y luego de esa fecha se comienza a observar una leve tendencia hacia el descenso. Al hablar de las variables analizadas, Retamar sostuvo: “Uno cuando analiza en base a la fecha de inicio de síntomas no se puede llegar más allá del 29 de mayo. Y es porque faltan cargar datos de esos días; no podemos analizar lo que estaba sucediendo hasta ayer por la fecha de inicio de síntomas. Sabemos que hay que descartar como mínimo una semana en relación a los casos”.

La mayor dificultad que enfrentan los investigadores en esta etapa es que la curva de infectados se analiza por la fecha de inicio de síntomas, y en el caso de Entre Ríos se advierte una particularidad. “Hay una demora de seis días entre la fecha donde la persona manifiesta los síntomas de la enfermedad y el momento en que se diagnostica. Desde que se diagnostica hasta que se reporta el caso pasan tal vez dos días más. Tenemos una semana mínima de retraso entre la fecha de inicio de síntomas y el reporte que conocemos”, subrayó Retamar.

Para entender con mayor precisión la lógica que está teniendo la pandemia en esta jurisdicción, la docente adelantó: “Es tan alto el número que vamos a seguir probablemente con cifras elevadas, a pesar del descenso. Creo que no va a ser tan brusco el descenso como lo fue el crecimiento de casos, va a costar mucho”.

Circulación de personas

En el estudio también se tuvo en cuenta la movilidad de personas y en qué medida las nuevas restricciones favorecieron para lograr ese objetivo. Al respecto la especialista indicó: “Dimos un descenso en la movilidad, el tema es si es suficiente ese descenso en la movilidad para compensar con el crecimiento que habíamos tenido”.

Son dos los indicadores que establece el Ministerio de Salud nacional para determinar el riesgo de una localidad o Departamento. En el indicador de la incidencia, Entre Ríos tiene 986 casos cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, un número importante si se compara que la provincia de Buenos Aires (con 10.000 casos diarios) tiene una incidencia de 869 casos.

“El problema grande es que cuando se da un crecimiento abrupto uno sabe que hay un porcentaje de los casos activos que van a requerir de una unidad de terapia intensiva. Después de eso, hay un porcentaje que va a fallecer, teniendo en cuenta las estadísticas que hasta el momento se manejan en el país. Hay que considerar que aproximadamente un 2% de los casos activos requieren de terapia intensiva: cuando se tienen muchos casos activos de golpe, seguramente en esas grandes cantidades va a haber un grupo de personas que va a necesitar de una terapia intensiva”, reseñó Retamar.

El coletazo de ese veloz crecimiento en los contagios de coronavirus se traslada luego a las unidades críticas, donde las personas pueden pasar muchas semanas ocupando esa cama. “El hecho de que sigamos acumulando muchos casos diariamente es donde radica la gravedad del asunto, que empezamos a tener más casos activos, de los cuales seguramente van a requerir internación algunos de ellos y tenemos terapias que están ocupadas por casos que tuvimos hace un mes atrás”. De la misma manera, en esta segunda ola “se está viendo una incidencia de la patología en jóvenes mucho más grave en relación con la primera ola, seguramente producto de estas nuevas cepas. Por más que se agreguen camas se necesitan especialistas”, puntualizó Retamar.

Adultos mayores de entre 70 y 79 años, con mayor tasa de letalidad

oledad Retamar publica diariamente a través de Twitter diferentes datos del impacto de la pandemia a nivel nacional y provincial. Las estadísticas de los fallecimientos acumulados desde que comenzó la pandemia muestran en Entre Ríos que las muertes en mayor porcentaje se concentran en el grupo etáreo de entre 70 a 79 años (18,3%), seguido por el grupo de entre 60 y 69 años (17%). Con mejor incidencia aparecen los adultos mayores de 80 o más años (13%).

Pero el avance de la vacunación contra el coronavirus entre la población de adultos mayores favoreció a una reducción en la mortalidad. En sintonía con esta política, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se informó que el grupo principal de riesgo, que es el de los adultos mayores de 60 años, se superó en un 80% de la vacunación.

Así las vacunas producidas por diferentes laboratorios constituyen la mayor esperanza en la lucha contra el coronavirus, al margen de las medidas de cuidados que consisten en el uso de tapabocas, la distancia social y el lavado de manos.