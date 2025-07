Joven fue brutalmente atacada por motociclistas en el microcentro de Paraná

Una joven de 20 años, hija del fiscal Leandro Dato, fue víctima de un violento asalto en la noche del 9 de julio en pleno microcentro de Paraná. El hecho ocurrió cerca de las 22 horas en la intersección de calles Victoria y San Martín, cuando fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta negra, con cascos que ocultaban sus rostros.

Según pudo reconstruir Elonce, la víctima fue arrojada al suelo y agredida con brutalidad, principalmente en el rostro, en un intento por robarle sus pertenencias. El ataque fue repentino y no mediaron palabras. Los gritos desesperados de la joven alertaron a un peatón que pasaba por la zona, quien intervino rápidamente.

La presencia del testigo forzó la huida de los agresores, que escaparon en la misma motocicleta en la que habían llegado. Uno de ellos perdió en la fuga un dispositivo electrónico que podría resultar clave para la causa.

Hallaron un celular con doble chip en la escena

Mientras la joven, visiblemente golpeada, era trasladada de urgencia al Hospital San Martín para recibir atención médica, personal policial que acudió al lugar encontró un aparato tipo dual sim, que se presume sería un teléfono celular con doble chip. El elemento fue asegurado por los investigadores y será sometido a peritajes técnicos.

Fuentes policiales confirmaron que el dispositivo podría aportar información sensible, como contactos, ubicaciones recientes o mensajes que permitan identificar a los responsables del violento ataque. Este hallazgo abre una línea investigativa concreta para el esclarecimiento del hecho.

Además, el Ministerio Público Fiscal dispuso el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios de testigos, en un trabajo conjunto con la Policía de Entre Ríos. La investigación está a cargo de la fiscalía en turno.

La víctima es hija del fiscal Leandro Dato

Se pudo confirmar que la joven atacada es hija del fiscal Leandro Dato, lo cual imprime una dimensión particular al caso por tratarse de una figura pública del ámbito judicial provincial. Si bien desde la fiscalía no se emitieron declaraciones oficiales, trascendió que se siguen de cerca las actuaciones, y que no se descarta que los agresores hayan actuado al voleo, sin conocer la identidad de la víctima.

El hecho generó conmoción en la capital entrerriana y reavivó el debate sobre la inseguridad en zonas céntricas, especialmente en horarios nocturnos. En las últimas semanas se registraron varios asaltos similares en inmediaciones del microcentro.

La policía reforzó los patrullajes preventivos en la zona mientras se aguardan avances en las pericias al dispositivo incautado. La prioridad de los investigadores es dar con los autores materiales del ataque y determinar si actuaron en otros hechos recientes.