Advierten por la gravedad de los cuadros por coronavirus en personas gestantes

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) advirtió que el desarrollo de cuadros graves por coronavirus en personas gestantes requiere de una "vigilancia atenta" e indicó que la disminución de la letalidad en este grupo no ha sido tan significativa como en el resto de la población ya que "la población obstétrica parece tener riesgo elevado de enfermedad grave y muerte, en comparación con no embarazadas en el mismo rango de edad".



A partir del estudio transversal de la SATI sobre la situación de la Covid-19 en las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) de Argentina, se relevó que la disminución de la letalidad en la edad fértil es mayor al 30% respecto al 2020 y en la población general es del 40% a pesar de un aumento de casos del 20%.



Este descenso "no ha sido tan significativo como en el resto de la población no gestante y es algo que nos preocupa mucho", dijo a Télam Natalia Llanos, médica intensivista y directora del Comité de Obstetricia Crítica de la SATI.



Además, indicó que "el 30% de las personas gestantes fallecidas no presentaban factores de riesgo, es decir, no eran diabéticas, obesas, hipertensas ni asmática", por lo tanto, advirtió que es necesario mantener "una vigilancia atenta sobre la gravedad en gestantes".



El estudio transversal sobre la situación de la Covid-19 en UTIs de Argentina fue realizado por la SATI con datos de un total de 4.060 pacientes.



Al 4 de junio "se encontraban internadas en UTI 45 pacientes obstétricas (embarazadas + puérperas), con una edad materna 33 ± 6 años, edad gestacional 30 ± 6 semanas, y el 30% cursaba un embarazo menor a 30 semanas. Al 53% de las gestantes se les indicó la finalización del embarazo, 21 % antes de las 30 semanas", indicó el trabajo, titulado "Recomendación de vacunación contra SARS-CoV-2 (COVID-19) en población obstétrica", al que tuvo acceso Télam.



"El 53% de las personas gestantes presentaban comorbilidades: obesidad 49%, asma 7%, hipertensión arterial 4%. El 62% requirió ventilación mecánica. El 64% de las pacientes obesas requirieron ventilación mecánica", se agregó.



En base a la información publicada hasta este lunes por la Sala de Situación de gestantes con coronavirus, "fallecieron en la Argentina 73 personas gestantes por Covid-19 desde la semana epidemiológica SE10 2020 (40 pacientes durante el 2020 y 33 pacientes hasta el 31 de mayo del 2021)", precisó la SATI.



"La razón de mortalidad en gestantes disminuyó pero en una proporción menor", agregó el estudio, para concluir que "la población obstétrica parece tener riesgo elevado de enfermedad grave y muerte, en comparación con no embarazadas en el mismo rango de edad".



Consultada por esta agencia, la médica Natalia Llanos de la SATI explicó que las causas directas de muerte materna -como la hemorragia, la enfermedad hipertensiva del embarazo, el aborto séptico y la sepsis puerperal- "siempre ocupan el primer lugar y luego están todas las causas indirectas. Por primera vez una patología obstétrica indirecta sería causa principal de muerte materna", afirmó.





Sobre la vacunación en gestantes



Por último, si la vacuna contra el coronavirus "ya fue recomendada a la población gestante en primera línea con factores de riesgo", y no habiendo a la fecha contraindicación o "evidencia de efectos severos sobre las personas gestantes y el feto, recomendamos la indicación de vacunación voluntaria a todas las personas gestantes y en puerperio para que ellas elijan si quieren vacunarse o no, al igual que el resto de la población", concluyó la médica.









En la misma línea, el estudio presentado recomendó "ampliar la indicación de vacunación voluntaria a todas las personas gestantes y en puerperio, evaluando individualmente riesgos y beneficios con su equipo de atención".



De acuerdo con la última encuesta semanal realizada por la SATI, de la que participaron 202 UTIs de instituciones que responden voluntariamente, lo que representa 3.754 camas, hay una ocupación del 91%, de los cuales son Covid-19 positivos el 73%.



En comparación a informes anteriores se observó "un gran aumento" de pacientes con coronavirus en detrimento de las internaciones por otras causas.