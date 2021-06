Arrancó la reja de una ventana y se la lanzó a un policía: un herido y un detenido

Estacion Plus Crespo

Lo que pareció ser una intervención policial más, en el marco de las neutralizaciones de los episodios de violencia de género, terminó siendo un momento de tensión y de considerables consecuencias.

El suceso tuvo lugar en Viale, alrededor de las 4:00 de la madrugada de este sábado, sobre lo cual el Jefe de la dependencia, Crio. Ppal. Javier Díaz, informó a FM Estación Plus Crespo: "Se recibieron en la guardia sucesivos llamados telefónicos, que daban cuenta de la presencia de un individuo en calle 2 de abril, en estado de exaltación, muy agresivo, y promoviendo desorden frente a un domicilio. Al llegar la dotación al lugar, se conoció que el mismo tenía intenciones de dialogar con su ex pareja, quien ya desde hace un tiempo no reside en esa vivienda. Se buscó estrechar un diálogo con el joven, para que deponga su actitud, pero en todo momento mantenía su estado violento".

El funcionario dio cuenta que "al principio el joven respondía con insultos, hasta que en un momento dado, tomó una reja de metal que sacó de una ventana y se la arrojó a los uniformados, impactando en la pierna derecha de uno de los policías. El efectivo presentó un corte en el muslo derecho, producto de esta agresión, debiendo ser asistido en el Hospital local para sus curaciones", afirmó Díaz.

El tenor de la situación excedió las posibilidades de disuasión, por lo que el agresor fue detenido: "Ante semejante actitud hostil y agresiva, el joven de 21 años fue inmediatamente reducido, oponiendo una fuerte resistencia a la aprehensión", indicó el jefe policial y agregó: "Una vez neutralizado, se lo trasladó hasta la dependencia y por disposición del Fiscal en Turno, fue compulsado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por el médico policial y la Oficina de Antecedentes Personales". El sujeto permanecerá alojado, sujeto a los delitos endilgados.