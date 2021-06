Trabajadores de GasNea Crespo adhirieron al paro por tiempo indeterminado

Estacion Plus Crespo

GasNea Crespo se plegó a la medida de fuerza dispuesta por el gremio. Al respecto, desde dicha sede, Yamil Abrego explicó a FM Estación Plus Crespo: "Después de haber tenido un arreglo paritario favorable, nos encontramos con el despido de 2 compañeros de la Sede Central en Buenos Aires. Son operarios que se acababan de afiliar y es un problema muy grave, ya que a los despidos los han redactado con motivos, afectando a esos trabajadores. Por la actitud adoptada por la empresa, los compañeros no pueden cobrar la indemnización ni acceder a los beneficios que les corresponden, y lo peor es que son motivos insólitos. Los argumentos no tienen precedentes: alegan faltas de respeto o la habilitación de una persona al sistema. Son mentiras que ha creado la empresa y bajo ese concepto los han despedido. Nosotros como APJ GAS decidimos hacer un paro general, por tiempo indefinido".

Acerca de la modalidad y alcance de la medida de fuerza, Abrego explicó: "Abarca a las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos. Crespo, como todas las otras oficinas de la provincia, se encuentra solidarizada y adherida a la medida. La prestación que sólo se brinda es la guardia de emergencias. El resto de las actividades, la atención al público presencial o telefónicamente, no se hacen. Por el momento estamos con presencia en el lugar de trabajo y somos unos 10 trabajadores adheridos en Crespo".

El delegado hizo saber que esperan un cambio de postura de la empresa y anticipó: "Estaremos de paro hasta que se reintegren los compañeros o la empresa desista de esos motivos. Tuvimos una reunión en el Ministerio de Trabajo. GasNea no quiso dar marcha atrás y ratificó los despidos. Como entidad gremial ratificamos el paro y las partes hemos sido convocadas a una nueva audiencia para el lunes 28 de junio, a las 15:00. Esperamos una resolución al problema, para seguir con las actividades normalmente; caso contrario, evaluaremos cómo avanzar en el reclamo".

Yamil Abrego sostuvo que hay buena predisposición de parte del personal y en tal sentido, manifestó: "Es insólito que GasNea haya tomado esta decisión -sin llamado de atención ni sanción previa, y con inmediatez a la afiliación sindical-, pero estamos abiertos al diálogo. Nos preocupa que haya despidos en este contexto de pandemia, porque es complicado reinsertarse laboralmente. Apelamos al replanteo de la parte de la empresa", concluyó.