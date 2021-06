Tamberos piden habilitación para vender leche a consumidores en su propio campo

Estacion Plus Crespo

Productores lecheros impulsan una petición dirigida al Ministerio de Producción de Entre Ríos. El requerimiento fue suscripto por Fabio Schneider, Omar Graff, Laurentino López Candioti y Norberto Ferrari, en representación de la denominada "Mesa Gremial Lechera".

El tambero Fabio Schneider, de Colonia Merou, explicó a FM Estación Plus Crespo la motivación del pedido: "Hay una crisis muy grande en los productores primarios de leche. No estamos pudiendo cubrir los costos y todos los días desaparece un productor más. Y mientras tanto, una realidad muy triste en el país, que es el hambre de mucha gente, porque no pueden acceder a los alimentos básicos. Está cara la leche para el consumidor final".

La alternativa planteada

"Surgió una idea en la Mesa Gremial Lechera, que el ministro Juan José Bahillo podrá evaluar. Veremos si tenemos éxito y destrabar el tema", sostuvo el dirigente rural, al tiempo que dio cuenta del pedido: "Queremos que la gente pueda hacerle la compra directa al productor. El Estado tiene que hacer una modificación en el Código Alimentario Nacional, para habilitar a los productores tamberos -que quieran entrar en el Programa-, a que puedan vender en el tambo al consumidor. No entramos en la cadena de distribución ni competimos con los supermercados. Queremos poder venderle legalmente a la gente que vaya al campo, cosa que el Código Alimentario Nacional hoy lo prohíbe".

"Buscamos que quien quiera uno o dos litros de leche, la busque y podamos venderle legalmente", insistió y aclaró: "Por ahora, toda la producción sólo va al sistema industrial. En forma directa, ni siquiera podemos donar leche a una institución benéfica. Pretendemos que el gobierno nos otorgue la herramienta legal para llegar al consumidor con el producto más barato".

Garantizan sanidad del producto

Schneider indicó que "hoy todos los tambos estamos inscriptos en el SIGLEA y en SENASA, contando con los certificados libres de Brucelosis y Tuberculosis. Tenemos el control de un veterinario dos veces al año. Se hace el sangrado vaca por vaca. Nuestro rodeo tiene garantizada la sanidad".

El integrante de la Mesa Lechera instó a confiar en el producto y en tal sentido, acotó: "Las vacas se ordeñan con tecnología de punta, la leche va a equipos de frío y se mantiene a 4ºC. Obviamente que como siempre se hizo, sólo hay que hervirla antes de consumirla".

Expectativas

En cuanto a lo que esperan de la presentación, Fabio Schneider señaló: "No debería demorar mucho, es cuestión de voluntad. En 15 minutos resuelven aumentarse el sueldo, esto también es una decisión política. Es una vergüenza que en el país de las vacas, la gente esté pasando hambre", concluyó.