Cómo recibir mensajes de WhatsApp con el celular apagado

WhatsApp es una de las redes sociales más populares desde que salió al mercado. En este último tiempo, la aplicación de mensajería instantánea lanzó nuevas actualizaciones y funciones como aumentar la velocidad de los audios.

Cabe destacar que esta plataforma nunca te dejará incomunicado, ya sea que tengas el celular apagado o no, siempre podrás recibir mensajes de WhatsApp.

Para ello no hay que migrar hacia otras aplicaciones y sucede tanto en el sistema operativo IOS como en Android.

Aun teniendo el celular apagado, este puede seguir recibiendo mensajes ya que nada detiene a esta función. Los mensajes quedarán almacenados a la espera de que se encienda el teléfono. Una vez prendido, los mensajes –tanto particulares como de los grupos- comenzarán a cargar inmediatamente.

En conclusión, cuando uno tiene el celular apagado puede seguir recibiendo mensajes. No obstante, no es posible escuchar el sonido que indica que un mensaje nuevo llegó, a menos que se haya configurado el teléfono para activar a horas específicas una aplicación. Por ejemplo, el apagado y encendido automático en cierto horario.

Este proceso también ocurre cuando no hay conexión a internet. El móvil recibe los mensajes, solo esperan a que vuelva la conexión para aparecer en la pantalla.

A su vez, se puede comprobar con el símbolo del “visto” si el otro usuario leyó o no el mensaje. Sucede en varias ocasiones que tu contacto reciba al mensaje, pero no lo ha leído porque o no está disponible o tiene el celular apagado.