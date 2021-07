Con la ilusión de acceder a la segunda dosis de la vacuna, una mujer habría completado la operatoria que pidió el estafador

Las estafas son el tipo de delito que más ha crecido en tiempos de pandemia y pese a los innumerables consejos e interminables campañas de prevención, quienes se dedican a cometer estos hechos siguen dando batalla y consiguiendo nuevas víctimas.

En las próximas horas se conocerá si la situación acaecida en Libertador San Martín fue por fortuna un intento o si efectivamente la damnificada se suma a la lista de perjudicados económicos. Al respecto, la Segunda Jefa de Comisaría Libertador San Martín, Fernanda Toffoli, precisó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la tarde, se hizo presente una mujer, mayor de edad, vecina de esta localidad, quien está por estos días con ansias esperando la segunda dosis de la vacuna contra el Covid. A ella la llamaron por teléfono desde un número desconocido, invocando al Ministerio de Salud, presentándose quien hablaba como el Dr. Molina. Esta persona le dijo que para asignarle el turno para la segunda dosis, necesitaba unos datos, razón por la que tendría que acercarse hasta un cajero automático. La señora concurre y es allí que la guían en una serie de pasos, que son para sacar la clave de Homebanking. La denunciante le dicta el código que ellos necesitan saber, el usuario y así acceden a su cuenta. Básicamente siguió estos pasos, aunque en el proceso de espera, el cajero trabó la tarjeta, lo que se conoce como que 'se comió la tarjeta'. Es por ello que la mujer debe aguardar una jornada más, para poder corroborar si concretaron la estafa o no. Ella cuando se le traba el plástico, advierte que podría ser una estafa y se dirige a la comisaría. Precisamente estando en la dependencia, el desconocido la llama nuevamente y ella le hace saber que había concurrido a la policía, a lo cual le responden 'total ya te sacamos todo el dinero'. Incluso, momentos después, la llamaron a su domicilio y pretendieron hablar nuevamente con ella, por lo que existe la duda si se concretó".

Vacunas 100% gratuitas

La funcionaria policial remarcó que "si bien gran parte de la población está desesperadamente aguardando por su dosis, es fundamental no creer en ningún llamado donde les pidan dinero o datos de tipo económico, porque las vacunas contra el Covid son totalmente gratuitas".

"En caso de estar esperando el turno para la colocación de la vacuna, el Centro de Salud de Libertador San Martín, como así también el de Puiggari, solamente piden que se corrobore el número de DNI, para poder coordinar el turno con quienes ya están inscriptos en los padrones. De ninguna manera se solicitan datos de cuentas bancarias, ni se pide que el paciente vaya al Banco o gestione un nuevo Homebanking", explicó Toffoli a modo de recomendación.

La excusa de la farmacia

La subjefa de Libertador San Martín dio cuenta de otro de los argumentos que estarían utilizando los estafadores, de acuerdo a lo conocido por la fuerza de seguridad: "A otra persona la habrían llamado de una farmacia, manifestando que estaban por colocar la vacuna contra Covid y le ofrecían que podían vendérsela, para lo cual necesitaban que fuera hasta el cajero automático. Le adelantaron que le pedirían que suministre una serie de datos, ocasión en que la mujer se dio cuenta que era un engaño y les respondió que iría a la comisaria. Afortunadamente no se concretó el perjuicio económico".

En tal sentido, la funcionaria policial insistió en que "las farmacias no están llamando a ninguna persona para la vacunación contra el Covid, ya que la misma no se comercializas. A su vez, el Ministerio de Salud tampoco se comunica con los particulares. A las llamadas del plan de vacunación sólo las realiza el Centro de Salud y Hospital más cercano al domicilio, pero jamás piden datos ni depósitos bancarios".

Al cajero sin celular

Fernanda Toffoli confirmó que "el cajero de Libertador San Martín no es la excepción, sino que al igual que todos los de la provincia, cuentan con cartelería preventiva, en la que se pide que no atiendan llamadas telefónicas mientras hacen transacciones, que los usuarios no pasen los datos de sus cuentas a nadie. Lamentablemente la gente sigue creyendo en los llamados que recibe y cae. Los estafadores son muy hábiles, detectan lo que las personas buscan, envuelven a la gente que los atiende ni bien entablan conversación. Para cuando la persona se da cuenta del engaño, ya le vaciaron la cuenta y no sólo toman sus saldos, sino que también les toman las posibilidades de créditos disponibles", explicó.