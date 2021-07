Copa Libertadores 2021: qué partidos se juegan esta semana

Desde este martes vuelve la Copa Libertadores y los seis equipos argentinos continúan en carrera por los octavos de final luego del parate por la Copa América. Boca será el primer equipo argentino en jugar cuando reciba a Atlético Mineiro de Brasil, el mejor equipo de la fase regular, en La Bombonera; River, en tanto, recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental el miércoles.

Martes 13 de julio

- Boca vs. Atlético Mineiro: 19.15

- Cerro vs. Fluminense: 19.15

- Sao Paulo vs. Racing: 21.30

Miércoles 14

- Vélez vs. Barcelona SC: 19.15

- Católica vs. Palmeiras: 19.15

- River vs. Argentinos Jrs: 21.30

- Defensa y Justicia vs. Flamengo: 21.30

Jueves 15 de julio

- Olimpia vs. Internacional: 21.30



Octavos de final: días y horarios de los partidos de vuelta

Martes 20 de julio

- Fluminense vs. Cerro: 19.15

- Atlético Mineiro vs. Boca: 19.15

- Racing vs. Sao Paulo: 21.30

Miércoles 21 de julio

- Palmeiras vs. U. Católica: 19.15

- Barcelona SC vs. Vélez: 19.15

- Argentinos Jrs. Vs. River: 21.30

- Flamengo vs. Defensa y Justicia: 21.30

Jueves 22 de julio

- Internacional vs. Olimpia: 21.30