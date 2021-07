El cuartel de Crespo recibió un aporte provincial de más de $109.000

La institución de emergencia local vuelve a tener un ingreso de fondos. Quien dirige los destinos de la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo, Héctor Weber, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "Se hizo un nuevo desembolso por el Plan de Manejo del Fuego, por el cual recibimos $109.325. Antes quizás la partida era mayor, lo que sucede es que cada vez hay más cuarteles. Hoy ya son 62 los cuarteles habilitados para el cobro, por eso se reduce un poco lo que le corresponde a caa uno. Igualmente todo dinero es bienvenido para volcarla a la actividad de nuestros bomberos".

"Esto nos incrementa el arca y se destina a proyectos que vamos planteándonos para un buen funcionamiento. Por los costos, no alcanza para equipamiento, pero sí para ropa y otras necesidades", comentó el presidente.

Héctor Weber destacó otro aspecto que representa el aporte, no sólo en términos económicos: "Estamos muy satisfechos, porque significa que está todo en orden, que se están haciendo bien las cosas, ya que si no se presentan en tiempo y forma las rendiciones y demás exigencias, no se acreditan los fondos. De manera que cuando veo en el listado a nuestro cuartel, me da la alegría y tranquilidad de que estamos trabajando responsablemente", aseguró.