Robó y agredió a comerciante, delante de una nena con discapacidad: el delincuente fue apresado

Una menor con Síndrome de Down, fue testigo y víctima -junto a su madre- del violento accionar de un sujeto, que irrumpió con fines delictivos en un negocio de General Ramírez. La Policía activó una persecución y rastrillaje.

Estacion Plus Crespo

Un hecho de particulares características tuvo lugar en la localidad de General Ramírez, siendo minutos después resuelto satisfactoriamente, ya que el acusado fue puesto tras las rejas y se pudo recuperar los efectos sustraídos.

Acerca del robo perpetrado alrededor de las 21:35 de este jueves, el Jefe de la dependencia, Subcrio. Luis Arias, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Una mujer, propietaria de un comercio ubicado sobre calle Corrientes, manifestó haber sido víctima de robo, ocasión en la que fue agredida por el malviviente, quien no midió consecuencias de su accionar. En el lugar, la damnificada se encontraba junto a su hija, siendo una menor de edad, con Síndrome de Down, a la cual también agredió a su paso".

La policía acudió con premura hasta el negocio y mantuvo una entrevista con la damnificada, sobre lo cual el funcionario indicó: "Conocimos los pormenores. La señora nos confirma que se trataba de un joven y dio detalles de su vestimenta, como así también de algunas características fisonómicas. El personal que se encontraba de recorrida por la zona, había divisado momentos antes a un sujeto merodeando -que cuenta con antecedentes penales-, y presentaba prendas similares. En forma inmediata se dirigen hacia calle Islas Malvinas, por donde había sido visto, logrando interceptarlo en la intersección de esa arteria con calle Presidente Illia. Si bien ya tenía otra indumentaria, llevaba consigo dinero de distinta denominación y documentación a nombre de la comerciante damnificada".

El delincuente ya se había despojado de algunas pertenencias que podrían comprometerlo, pero los uniformados no escatimaron esfuerzos y hallaron las mismas: "En un ligero rastrillaje por las inmediaciones, aproximadamente a una cuadra de donde se concretó la aprehensión, se encontraron las prendas de vestir con las cuales había cometido el ilícito. Las mismas son coincidentes con la denuncia y se secuestraron para cotejo", afirmó Arias.

El Jefe de Comisaría Ramírez expresó que "la fiscalía en turno dispuso el traslado de del detenido -de 23 años de edad-, hasta la Jefatura Departamental Diamante, donde quedará alojado y supeditado a la causa instruida por el supuesto delito de Robo en Flagrancia, a la espera de que se resuelva su situación procesal"; y agregó que "el dinero recuperado y los demás efectos se restituyen a la damnificada".

A fin de sustentar la acusación, en el comercio tomó intervención peritos de Criminalística de Diamante. Sus informes serán de relevancia, ya que "no se descarta que habría estrecha relación con otros hechos perpetados recientemente en la localidad, con el mismo modus operandi", señaló Luis Arias y acotó: "Todo es aún materia de investigación, para lo cual se siguen recolectando pruebas de interés".