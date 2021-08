Atlético Tucumán dejó escapar la chance de ser líder en soledad: empató 0 a 0 con Vélez

Atlético Tucumán y Vélez igualaron esta noche sin goles en el estadio "Monumental José Fierro", en un partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional.

El "Fortín" fue el claro dominador de la etapa inicial y sólo la falta de eficacia explicó que se haya ido al descanso con un empate 0 a 0, dado que desde el comienzo generó una gran cantidad de situaciones de gol.

En el complemento, el trámite del partido mantuvo la supremacía del conjunto de Liniers, que no pudo vencer la resistencia del arquero Cristian Lucchetti, quien se irguió como la figura de un encuentro donde Ricardo Centurión fue expulsado en Vélez después del pitazo final por insultar al árbitro Andrés Merlos.

Con este resultado, el "Decano" dejó escapar la chance de ser líder en soledad del certamen: alcanzó los 7 puntos y quedó a uno de San Lorenzo, Racing e Independiente, que comparten la cima.

Vélez, por su parte, suma tres unidades producto de tres igualdades y una derrota, por lo que sigue sin ganar y sin convertir en lo que va del torneo.

En la próxima jornada, los dirigidos por Omar De Felippe visitarán a Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo desde las 13:30.

El equipo de Mauricio Pellegrino, en tanto, buscará su primera victoria cuando reciba a Colón de Santa Fe, el mismo día a las 15:45, en el estadio "José Amalfitani".

Síntesis del partido:

Liga Profesional. Fecha 4 .

Atl. Tucumán - Vélez.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Andrés Merlos.

Atlético Tucumán: Christian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Mauro Osores, Marcos Valor; Guillermo Acosta, Ciro Rius, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De Los Santos, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela; Santiago Cáseres, Federico Mancuello; Agustín Bouzat, Lucas Janson, Cristian Tarragona y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: 00m. Franco Mussis por Guillermo Acosta (AT); 13m. Matías Orihuela por Marcos Valor (AT) y Nicolás Laméndola por Augusto Lotti (AT); 20m. Luca Orellano por Agustín Bouzat (V); 30m. Ricardo Centurión por Lucas Janson (V) y Nazareno Romero por Miguel Brizuela (V); 35m. Lucas Naranjo por Cristian Erbes (AT) y Agustín Lagos por Ciro Rius (AT); 44m. Santiago Castro por Juan Martín Lucero (V) y Mateo Pellegrino por Cristian Tarragona (V).

Incidencias después del partido: Expulsado Ricardo Centurión por exceso verbal (V).





Escrito por Noticias Argentinas