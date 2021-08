Esteban Gómez asumió como Jefe de Comisaría Crespo

Estacion Plus Crespo

Desde hacía 5 meses, Esteban Gómez se encontraba prestando servicio como Segundo Jefe de la dependencia local, tras haber asumido junto al Crio. Maximiliano Alva, el 11 de marzo de este año. Razones personales -de fuerza mayor- hicieron que la máxima autoridad requiera una modificación de sus obligaciones laborales, decidiéndose recientemente desde la Jefatura Departamental Paraná la designación en el cargo de quien lo secundaba.

Las aptitudes intelectuales y morales demostradas por Gómez en el desempeño de sus funciones, llevaron a que la Policía de Entre Ríos le presente nuevas responsabilidades. En declaraciones a FM Estación Plus Crespo al asumir como Jefe de la dependencia local, manifestó: “Es un desafío muy importante. Si bien ya me encontraba trabajando en esta ciudad, me lleva a doblegar el compromiso para con la seguridad de la ciudadanía. Siempre hay cuestiones por trabajar y mejorar, que es lo que nos impulsa en el día a día. Junto al personal estaremos atentos a lo que demande la comunidad, con las puertas abiertas y agradeciendo la predisposición que los vecinos siempre tienen para con nuestra labor".

Arriba al cargo con 21 años de servicio en la Policía de Entre Ríos. Y será secundado por el subcomisario Martín Pross. "Hemos estado compartiendo otro destino a lo largo de la carrera, de manera que nos conocemos y en las primeras horas estamos delineando cuestiones para nuestra dinámica diaria".