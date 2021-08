Exposiciones: se cae la presencialidad y la virtualidad no convence

Después de la últimas reuniones virtuales entre los organizadores de Expoagro, Agroactiva y las firmas de maquinaria agrícola del país y el exterior, más de las tres cuartas partes de los empresarios del sector les comunicaron a los organizadores de estas muestras a cielo abierto que no irán a las ediciones de octubre y noviembre.

El fundamento fue la imposibilidad de manejar los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia y la falta de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, en directivos y personal de cada empresa.

Asimismo, los fabricantes manifestaron su preocupación por la variante Delta del virus y su pico de desarrollo durante los meses que se eligieron para las exposiciones de San Nicolás y Armstrong.

Esta semana, más del 87% de los fabricantes de máquinas también concluyeron que las modalidades virtuales o digitales no fueron tan positivas como esperaban. Algunos no pudieron manejar la asistencia permanente en las plataformas y aplicaciones, otros consideraron que los productores no encuentra una atracción para ingresar ya que no pueden palpar los equipos y algunos estimaron que la virtualidad no sirve en forma permanente.

Esto hizo que de forma inmediata Expoagro anuncie la suspensión para el ciclo 2021 y defina -en principio- que la muestra se realizará entre el 8 y 11 de marzo del próximo año, en el predio de San Nicolás.

En tanto, hasta el momento la oficina de prensa de Agroactiva informó que la muestra está vigente entre el 3 y 6 de noviembre de este año, en Armstrong. Sin embargo, también anticiparon que los directivos se reunirán durante las próximas semanas para ratificar la continuidad o anunciar el traslado al mes de junio de 2022.

Tranquilos

“Mientras existan créditos para la compra de equipos, no dudamos que va a haber movimiento”, manifestó Néstor Cestari, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). La afirmación resume el balance del primer semestre de 2021, donde previo a los números finales la cámara reconoció que los fabricantes no han tenido capacidad ociosa en las plantas y la producción no se vio interrumpida.

“El 90 % de las empresas están con entregas hasta fin de año y los primeros meses de 2022. Venimos de dos años de buen trabajo y sostenido, tanto que tenemos demoras en las entregas y al mismo tiempo hemos iniciado inversiones en equipamientos y tecnología para mejorar los procesos”, agregó.

Cestari, resaltó la paradoja de sectores que están bien frente a una economía vulnerada, lo cual está relacionada a la presencia del crédito. Reconoció que “la asistencia crediticia es tan importante como la máquina que compra el productor o los empresarios para producirlas”.

